طلا به بالاترین سطح قیمتی رسید/ قیمت جدید طلای جهانی امروز ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، پس از افزایش حدود یک درصدی و ثبت بالاترین سطح از پنجم ژوئن در معاملات ابتدایی روز جاری، در ادامه تغییر چندانی نداشت و در ۴۴۰۸ دلار و ۵۵ سنت ثابت ایستاد.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز در ۴۴۶۷ دلار ثابت ماند.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی‌سی‌ام ترید» گفت: طلا امروز پس از رشد قیمت ناشی از انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا، در حالت تثبیت قیمت قرار دارد و انتظارات کوتاه‌مدت برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، یک پله دیگر تعدیل شده است. به نظر می‌رسد معامله‌گران ترجیح می‌دهند منتظر داده‌های آتی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) بمانند.

پس از آنکه داده‌های روز چهارشنبه نشان داد که تورم آمریکا برای دومین ماه متوالی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، احتمالا سیاست‌گذاران فدرال رزرو فوریت جدیدی برای افزایش نرخ بهره در ماه آینده احساس نخواهند کرد.

اداره آمار کار آمریکا، گزارش داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه، ۳.۴ درصد افزایش یافته است که نسبت به ۳.۵ درصد در ماه ژوئن، کاهش یافته است. این رقم مطابق با انتظارات اقتصاددانان است.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران انتظارات خود را برای افزایش نرخ بهره آمریکا در سپتامبر، از حدود ۵۴ درصد در هفته قبل، به ۴۰ درصد کاهش داده‌اند. نرخ‌های بهره پایین جذابیت دارایی‌های بدون بازده مثل طلا را افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، اکنون توجه‌ها به شاخص قیمت تولیدکننده معطوف شده است که قرار است روز جاری منتشر شود تا تایید شود که فشارهای قیمتی در حال تعدیل هستند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۳ درصد افزایش، به ۶۵ دلار و ۴۷ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۴ درصد کاهش، به ۱۷۴۹ دلار و ۷۰ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۵ درصد کاهش، ۱۳۶۲ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.