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قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1825096
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲۱ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۱ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,878,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,167,600

درهم امارات

511,610

پوند انگلیس

2,536,800

لیر ترکیه

39,100

فرانک سوئیس

2,313,800

یوان چین

280,000

ین ژاپن

 1,176,000

وون کره جنوبی

1,296

دلار کانادا

1,348,900

دلار استرالیا

1,324,400

دلار نیوزیلند

1,104,500

دلار سنگاپور

1,466,500

روپیه هند

19,640

روپیه پاکستان

6,755

دینار عراق

1,280

پوند سوریه

15,425

افغانی

27,780

کرون دانمارک

290,000

کرون سوئد

197,600

کرون نروژ

198,000

ریال عربستان

500,150

ریال قطر

497,600

ریال عمان

4,877,000

دینار کویت

6,082,800

دینار بحرین

4,985,200

رینگیت مالزی

459,200

بات تایلند

56,700

دلار هنگ کنگ

239,300

روبل روسیه

22,730

منات آذربایجان

1,106,600

درام ارمنستان

5,130

لاری گرجستان

718,300

سوم قرقیزستان

21,480

سامانی تاجیکستان

201,500

منات ترکمنستان

513,200
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