قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۱ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
192,056,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
189,496,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
256,073,000
|
طلای دست دوم
|
189,495,580
|
آبشده کمتر از کیلو
|
832,950,000
|
مثقال طلا
|
832,040,000
|انس طلا
|
4,368.69
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,904,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,867,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
964,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
538,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
287,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,860,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|930,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
480,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
42,270,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
75,320,000
|
حباب نیم سکه
|
8,250,000
|
حباب ربع سکه
|
50,850,000
|
حباب سکه گرمی
|
46,860,000