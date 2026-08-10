تصویری از یک کودک کار که حرفی برای گفتن نمیگذارد
یک قاب تلخ از سعادتآباد تهران؛ کودکی که گفته میشود حدود ۱۲ سال دارد، نیمهشب و در میانه خیابان، همانجا که مشغول کار بوده به خواب رفته است.
یک قاب تلخ از سعادتآباد تهران؛ کودکی که گفته میشود حدود ۱۲ سال دارد، نیمهشب و در میانه خیابان، همانجا که مشغول کار بوده به خواب رفته است. محمد مهیمنی، عکاس، این تصویر را با توضیحی کوتاه منتشر کرده:
«نهایتا ۱۲ سالش بود
اینجا سعادت آباد تهران
ساعت ۱۱ شب
مرداد ۱۴۰۵
سرتون رو با تکرار جملاتی از قبیل
تو این سن باید بازی کنه و شاد باشه و ...درد نیارم
همین...عکس گویاست»