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تصویری از یک کودک کار که حرفی برای گفتن نمی‌گذارد

تصویری از یک کودک کار که حرفی برای گفتن نمی‌گذارد
کد خبر : 1824503
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یک قاب تلخ از سعادت‌آباد تهران؛ کودکی که گفته می‌شود حدود ۱۲ سال دارد، نیمه‌شب و در میانه خیابان، همان‌جا که مشغول کار بوده به خواب رفته است.

یک قاب تلخ از سعادت‌آباد تهران؛ کودکی که گفته می‌شود حدود ۱۲ سال دارد، نیمه‌شب و در میانه خیابان، همان‌جا که مشغول کار بوده به خواب رفته است. محمد مهیمنی، عکاس، این تصویر را با توضیحی کوتاه منتشر کرده:

«نهایتا ۱۲ سالش بود

اینجا سعادت آباد تهران

ساعت ۱۱ شب

مرداد ۱۴۰۵

سرتون رو با تکرار جملاتی از قبیل

تو این سن باید بازی کنه و شاد باشه و ...درد نیارم

همین...عکس گویاست»

تصویری از یک کودک کار که حرفی برای گفتن نمی‌گذارد

 

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