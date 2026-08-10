یک قاب تلخ از سعادت‌آباد تهران؛ کودکی که گفته می‌شود حدود ۱۲ سال دارد، نیمه‌شب و در میانه خیابان، همان‌جا که مشغول کار بوده به خواب رفته است. محمد مهیمنی، عکاس، این تصویر را با توضیحی کوتاه منتشر کرده:

«نهایتا ۱۲ سالش بود

اینجا سعادت آباد تهران

ساعت ۱۱ شب

مرداد ۱۴۰۵

سرتون رو با تکرار جملاتی از قبیل

تو این سن باید بازی کنه و شاد باشه و ...درد نیارم

همین...عکس گویاست»