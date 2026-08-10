ضدآفتاب معدنی بهتر است یا شیمیایی؟

رویا مرجانیان، معاون اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه فیلترهای محافظ در برابر اشعه فرابنفش به دو گروه معدنی و شیمیایی تقسیم می‌شوند، گفت: ضدآفتاب‌های معدنی با ایجاد یک لایه محافظ روی پوست، اشعه‌های مضر را بازتاب می‌دهند و برای افراد دارای پوست حساس، کودکان و زنان باردار گزینه مناسب‌تری هستند.

وی افزود: ضدآفتاب‌های دارای فیلتر شیمیایی، اشعه‌های فرابنفش را جذب و به گرما تبدیل می‌کنند و برای دستیابی به حداکثر اثربخشی، بهتر است حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه پیش از قرار گرفتن در معرض نور خورشید استفاده شوند.

مرجانیان با تأکید بر ضرورت انتخاب آگاهانه ضدآفتاب اظهار کرد: مردم هنگام خرید باید نوع پوست، میزان قرار گرفتن در معرض نور خورشید و اطلاعات درج‌شده روی برچسب محصول را مدنظر قرار دهند و فرآورده‌هایی را انتخاب کنند که عبارت «وسیع‌الطیف» روی آن‌ها درج شده باشد تا از پوست در برابر هر دو اشعه UVA و UVB محافظت کنند.

وی ادامه داد: استفاده از مقدار کافی ضدآفتاب نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا مصرف کمتر از میزان توصیه‌شده، اثربخشی محصول را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. همچنین این فرآورده باید هر روز، حتی در هوای ابری، پیش از قرار گرفتن در معرض نور خورشید استفاده شود.

معاون اداره کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: انتخاب صحیح ضدآفتاب، استفاده منظم از آن و رعایت سایر اصول محافظت در برابر نور خورشید، از مهم‌ترین اقدامات برای حفظ سلامت پوست و پیشگیری از عوارض ناشی از اشعه فرابنفش است.