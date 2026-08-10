نسخه عجیب بلاگرها برای مردم؛ ختنه نکنیم!
ختنه در روزهای اخیر به یکی از موضوعات بحثبرانگیز در فضای مجازی تبدیل شده؛ جایی که برخی بلاگرها والدین را به خودداری از ختنه فرزندانشان تشویق میکنند. اما پزشکان درباره فواید، عوارض و پیامدهای پزشکی این تصمیم چه میگویند؟
«پسرمان را به انتخاب خودمان ختنه نمیکنیم»؛ این جمله در روزهای اخیر بارها در فضای مجازی دیده و شنیده شده است. برخی بلاگرها با تولید محتوا درباره ختنه، یکی از قدیمیترین اقدامات پزشکی که در فرهنگ و ادیان مختلف نیز سابقه دارد، تلاش میکنند درباره انجام دادن یا ندادن آن نظر بدهند و والدین را به انتخاب رویکردی متفاوت تشویق کنند.
اما آیا تصمیم درباره ختنه باید بر اساس محتوای شبکههای اجتماعی و توصیه افراد غیرمتخصص گرفته شود یا شواهد و توصیههای پزشکی؟ فارغ از محتوایی که در فضای مجازی درباره این موضوع منتشر میشود، پرسش مهم این است که آیا «ختنه نکردن» یک توصیه علمی است؟ یا به تعویق انداختن آن میتواند سلامت نوزاد یا کودک را تحت تأثیر قرار دهد؟ و یا پیامدهای آن ممکن است در بزرگسالی هم خود را نشان دهد؟
دکتر حمید ارشدی، اورولوژیست، متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری در پاسخ به این پرسشها میگوید: اگر قرار باشد کودکان بزرگ شوند و خودشان درباره ختنه شدن یا نشدن تصمیم بگیرند، میتوانیم همین استدلال را درباره بسیاری از اعمال و اقدامات پزشکی دیگری که امروز برای کودکان انجام میدهیم نیز مطرح کنیم و انجام آنها را تا زمان بزرگ شدن کودک به تعویق بیندازیم.
فواید علمی ختنه
ارشدی درباره فواید پزشکی ختنه بیان میکند: درباره انجام دادن یا ندادن ختنه، علاوه بر احکام مذهبی موجود، باید توجه داشت که در جوامع مختلف مسلمان و یهودی انجام ختنه رایج و مورد تأکید است، اما ملتها و جوامعی نیز وجود دارند که این عمل را انجام نمیدهند. با این حال، از نظر پزشکی، انجام ختنه میتواند میزان برخی عفونتها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
به گفته این متخصص این موضوع هم در نوزادان اهمیت دارد و هم بهویژه در نوزادانی که با ناهنجاریهایی در دستگاه ادراری خود متولد میشوند. برای مثال، به والدین نوزادانی که در بخشهایی از دستگاه ادراری، مانند مسیر خروجی ادرار یا محل اتصال آلت به مثانه، ناهنجاری دارند، انجام ختنه توصیه میشود چون در این نوزادان، عفونت ادراری میتواند مشکلسازتر باشد.
آمار پایین سرطان دستگاه تناسلی در ایران
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری عوارض احتمالی ختنه نکردن را تنها به دوران نوزادی و کودکی محدود نمیداند و میگوید: نوزادان امروز زمانی که به سن بلوغ میرسند و با برخی بیماریهای عفونی که از طریق تماس جنسی منتقل میشوند مواجه میشوند، اگر ختنه شده باشند، احتمال انتقال یا ابتلا به برخی از این عفونتها کمتر خواهد بود.
یکی از بیماریهایی که افراد ممکن است در سنین بزرگسالی با آن مواجه شوند، سرطان دستگاه تناسلی است. ارشدی با بیان این مطلب در توضیح بیشتر عنوان میکند: با توجه به اینکه ختنه در ایران رواج دارد، موارد این سرطان در کشورمان اندک است. خود من که حدود ۴۰ سال از آغاز فعالیت حرفهایام میگذرد، تاکنون تنها یک مورد سرطان دستگاه تناسلی دیدهام. در کشورهایی که ختنه در آنها انجام نمیشود، موارد این نوع سرطان بیشتر است.
آمار ختنه در آمریکا
ارشدی با اشاره به تفاوت رویکرد کشورها نسبت به ختنه عنوان میکند: در کشورهایی مانند فرانسه و ژاپن، ختنه بهطور معمول انجام نمیشود، اما در آمریکا به والدین توضیح داده میشود که این کار چه مزایایی دارد و چه خطراتی ممکن است به دنبال داشته باشد. برای مثال، احتمال بروز خونریزی پس از ختنه وجود دارد که ممکن است در مواردی به مراجعه دوباره به پزشک برای کنترل خونریزی نیاز داشته باشد. همچنین احتمال کمی وجود دارد که تنگی مجرای ادرار در نوک آلت ایجاد شود که البته این عارضه نیز قابل اصلاح است.
او تاکید میکند: پس از توضیح این مزایا و عوارض، تصمیمگیری درباره انجام ختنه بر عهده والدین کودک است و طبق آخرین آماری که دارم، میزان ختنه در آمریکا در حال حاضر بالای ۸۰ درصد است.
توصیه پزشکی چیست؟
او در واکنش به محتواهایی که اخیراً در فضای مجازی درباره ختنه نکردن منتشر میشود، میگوید: ختنه با اعتقادات دینی بسیاری از ما همخوانی دارد و از نظر پزشکی نیز، برخلاف آنچه اخیراً در فضای مجازی ترویج میشود، انجام ختنه توصیه میشود. حتی در آمریکا نیز پزشکان درباره مزایای ختنه با والدین صحبت میکنند و آن را توصیه میکنند. بنابراین، ختنه از نظر پزشکی اقدامی است که فواید مشخصی دارد و نمیتوان صرفاً بر اساس محتوای منتشرشده در فضای مجازی درباره انجام دادن یا ندادن آن تصمیم گرفت.