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قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1824263
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱۹ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۱۹ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,856,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,145,300

درهم امارات

505,380

پوند انگلیس

2,504,600

لیر ترکیه

39,500

فرانک سوئیس

2,295,500

یوان چین

276,600

ین ژاپن

 1,180,000

وون کره جنوبی

1,307

دلار کانادا

1,332,000

دلار استرالیا

1,310,200

دلار نیوزیلند

1,095,200

دلار سنگاپور

1,452,900

روپیه هند

19,750

روپیه پاکستان

6,691

دینار عراق

1,263

پوند سوریه

15,244

افغانی

27,280

کرون دانمارک

287,100

کرون سوئد

196,200

کرون نروژ

195,600

ریال عربستان

494,240

ریال قطر

508,900

ریال عمان

4,819,400

دینار کویت

6,014,700

دینار بحرین

4,926,300

رینگیت مالزی

454,000

بات تایلند

56,220

دلار هنگ کنگ

236,600

روبل روسیه

22,650

منات آذربایجان

1,093,500

درام ارمنستان

5,070

لاری گرجستان

711,200

سوم قرقیزستان

21,230

سامانی تاجیکستان

198,900

منات ترکمنستان

507,100
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