چرا در روایات اسلامی بر طولانی کردن سجده تأکید شده است؟ آیا این عبادت تنها پلی برای تقرب به خداست یا می‌تواند بر سلامت جسم و روان نیز اثر بگذارد؟ نگاهی به دیدگاه‌های دینی و یافته‌های مطرح‌شده درباره فواید سجده، پاسخ این پرسش را روشن‌تر می‌کند.

در حال سجود دعا کن؛ زیرا نزدیک ترین حالت بنده به خداوند حالت سجده است. (در آن حال) برای دنیا و آخرتت به درگاه خداوند عز و جل دعا کن.

نماز خواندن تنها غذای روح انسان نیست، بلکه جسم انسانها را نیز تقویت می کند و آنها را در مبارزه با مشکلات روزمره یاری می دهد . وقتی چشمها در حالت سجده ثابت می ماند جریان فکر هم خود به خود آرام شده و در نتیجه تمرکز فکر افزایش می یابد.

سجده، انسان را از بیماری های روحی و جسمی دور می کند

اسلام دین همه بشریت است، بنابراین برای سعادت و بهتر زیستن او برنامه ویژه ای دارد و هیچ یک از دستورات و آموزه هایش بی حکمت و دلیل نیست.

اسلام دین همه بشریت است، بنابراین برای سعادت و بهتر زیستن او برنامه ویژه ای دارد و هیچ یک از دستورات و آموزه هایش بی حکمت و دلیل نیست.

یکی از آنها نماز و اعمال و اذکار مربوط به آن است. کارشناسان معتقدند خواندن نماز تنها غذای روح انسان نیست بلکه جسم انسان ها را نیز تقویت می کند و آنها را در مبارزه با مشکلات روزمره یاری می دهد.

روشن است که نماز فلسفه خاص خود را دارد که معراج مومن و مایه قرب به حق است و آن را باید فقط برای خداوند تعالی خواند و نه به انگیزه فواید و آثاری از این دست، ولی آگاهی از این دست نظرات علمی نیز می تواند برای برخی از افراد مفید باشد.

به عنوان مثال در تحقیقات علمی و نظریات برخی کارشناسان علم طب و روانشناسی گفته شده؛ ثابت ماندن چشم باعث بهبود ضعف و نواقصی مانند نزدیک بینی می شود و به لحاظ روانی این حالت باعث افزایش مقاومت عصبی فرد شده و بی خوابی و افکار نا آرام را از انسان دور می کند.

ایستادن در حالت نماز باعث تقویت حالت تعادلی بدن شده و قسمت مرکزی مخچه که محل کنترل اعمال و حرکات ارادی است را تقویت می کند و این عمل باعث می شود فرد با صرف کمترین نیرو و انرژی به انجام صحیح حرکات بعدی بپردازد.

نماز قسمت فوقانی بدن را پرورش داده و ستون مهره ها را تقویت کرده و آن را در حالت مستقیم نگاه می دارد.تقویت احشاء و ماهیچه های شکم، حفظ سلامت دستگاه گوارش و رفع یبوست مزمن، سوء هاضمه و بی اشتهایی از دیگر خواص نماز خواندن و رکوع در نماز است.

مدت زمان خواندن ذکر رکوع نیز باعث تقویت عضلات صورت و گردن، ساق پا و ران ها می شود و به این ترتیب به جریان خون در قسمت های مختلف بدن سرعت می بخشد. سجده نیز ستون مهره های بدن را تقویت کرده و دردهای سیاتیک را آرام می کند.

سجده همچنین باعث افزایش جریان خون در سر شده که این امر با تغذیه این غدد باعث حفظ شادابی، زیبایی و طراوت پوست می شود. سجده باعث آسودگی و آرامش در فرد شده و عصبانیت را تسکین می دهد. استحکام بخشیدن و تقویت عضلات پاها و ران ها، کمک به نفخ معده و روده، بهبود فتق، از خواص نشستن بعد نماز است.

اما در ابعاد روحی و معنوی نیز درباره این فریضه مهم و زیبای عبادی به ویژه سجده زیاد سخن گفته شده و بر طولانی نمودن و محافظت از آن تاکید شده است.

تاثیر شگفت انگیز سجده بر سلامت انسان

امام صادق (ع) درباره این که چرا دعا کردن در سجده توصیه شده است؟ میگوید :

در پاسخ به سعید بن یسار که پرسید: در حال رکوع دعا کنم یا سجود، فرمودند: « آری، در حال سجود دعا کن؛ زیرا نزدیک ترین حالت بنده به خداوند حالت سجده است. (در آن حال) برای دنیا و آخرتت به درگاه خداوند عز و جل دعا کن».

پیامبر خدا(ص) نیز درباره اثرات سجده طولانی، فرمودند:

" اگر می‌ خواهی خداوند تو را با من محشور فرماید در پیشگاه خدای واحد قهّار سجده طولانی کن.

«گروهی خدمت رسول خدا(ص) آمدند و عرض کردند: ای رسول خدا، در برابر پروردگارت بهشت را برای ما ضمانت کن. رسول خدا(ص)فرمود: به شرط آن که شما نیز با سجده‌ های طولانی مرا یاری دهید».

در روایتی از امام صادق(ع) نیز اثرات سجده کردن بر تربت امام حسین(ع) سوال شد که فرمودند: «سجده کردن بر تربت حسین علیه‌ السلام حجاب های هفتگانه را می‌ شکافد».

امام علی(ع) در حدیثی می فرمایند: « اگر نمازگزار می‌ دانست که چه هاله‌ ای از جلالتِ خدا او را فرا می‌ گیرد، دوست نداشت که سر از سجده‌ اش بر دارد».

بر اساس تازه ترین پژوهش های علمی، سجده کردن انسان را از بیماری های روحی، جسمی و هم چنین سرطان حفظ می کند. پروفسور محمد ضیاءالدین حامد از اساتید علوم بیولوژیک و از مسوولان پژوهشگاه مرکز تکنولوژی قاهره با اعلام این خبر اظهار داشت: در قرن حاضر که انسان از هر جهت در معرض الکترومغناطیس ها قرار دارد و هم چنین نیاز انسان به تخلیه اشعه های زائد وجود دارد، دریافتیم که تخلیه این اشعه ها از طریق سجده کردن صورت می گیرد.

بر اساس یافته های موجود، هر اندازه که محور طولی انسان کاهش یابد، میزان در معرض اشعه های الکترومغناطیسی قرار گرفتن او نیز کم می شود.

سجده و سلامت بدن

در زمان سجده کردن هم محور طولی انسان و هم به دنبال آن میزان تاثیرگذاری الکتریسیته ها کم می شود و سپس عمل تخلیه از طریق تماس پیشانی با زمین صورت می گیرد، البته در زمان سجده به دلیل آنکه دیگر نقاط بدن هم با زمین ارتباط می یابند، عمل تخلیه آسان تر انجام می شود و انسان از بیماری های روحی، جسمی و حتی سرطان در امان می ماند.

شیوه درست تخلیه الکتریسیته بدن به همان شیوه ای است که انسان در زمان نماز گزاردن دارد و به سوی مکه نماز می خواند، چرا که این حالت بهترین حالت است و شخص احساس آرامش و راحتی بیشتری خواهد داشت.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/