ذکری که امام صادق(ع) آن را کلید اجابت دعا دانست
گاهی یک ذکر کوتاه، دریچهای به رحمت بیپایان الهی میشود. امام صادق(ع) در روایتی ارزشمند، ذکر «ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله» را از اذکاری معرفی میکنند که پس از دعا، زمینهساز اجابت حاجت است و در روایتی دیگر میفرمایند تکرار هفتادباره آن، هفتاد نوع بلا را از انسان دور میکند؛ ذکری که یادآور توکل کامل بر خداوند و سپردن همه امور به اراده اوست.
اذکار مختلف خواص و برکات مختلفی دارند و شیعیان از آنها برای رفع گرفتاریهای بزرگ و حاجات قلبی خود استفاده میکنند.
گفته میشود که ذکرها علاوه بر ثواب بسیار زیاد، انرژی خاصی دارند و میتوانند موجب آرامش روح و روان شوند. تاثیر این ذکرها به قدری زیاد است که میتوانند انواع بلاها و حوادث ناخوشایند را دفع کنند و یا حتی موجب افزایش رزق و روزی شوند.
هشام بن سالم، از امام جعفر صادق روایت کرده است که فرمود:
«چون کسی دعا کند و بعد از آنکه دعا کرد بگوید که: ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ؛ «آنچه خواستِ خدا بود، نیست گردیدنی و نه توانایی ای، مگر به خدا»،
خدای تعالی بفرماید که:
بنده من تن به مردن داد و امر خود را به من وا گذاشت و امر مرا گردن نهاد، حاجتش را برآورید».
جمیل، از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: شنیدم از آن حضرت که می فرمود:
«هر که هفتاد مرتبه بگوید: ما شآءَ اللَّهُ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ؛ (آنچه خواست خدا بود، نیست گردیدنی و نه تواناییای، مگر به خدا) خدا هفتاد نوع از انواع بلا را از او بگرداند، که آسانترین آنها خَنِق است».
عرض کردم که: فدای تو گردم! خنق چیست؟ فرمود: «پیچیده یا ناخوش و بیمار نمی شود به واسطه دمل ها و مانند آنکه بر عضو برآید» تا به سبب آن گلو گرفته شود و خفه شود؛ چه خنق - به فتح خاء و کسر نون - ، گلو گرفتن و خفه کردن باشد.
منبع:تحفة الأولیاء (ترجمه أصول کافی)، ج۴، ص۴۱۶.