ذکری که امام صادق(ع) آن را کلید اجابت دعا دانست

اذکار مختلف خواص و برکات مختلفی دارند و شیعیان از آن‌ها برای رفع گرفتاری‌های بزرگ و حاجات قلبی خود استفاده می‌کنند.

گفته می‌شود که ذکرها علاوه بر ثواب بسیار زیاد، انرژی خاصی دارند و می‌توانند موجب آرامش روح و روان شوند. تاثیر این ذکرها به قدری زیاد است که می‌توانند انواع بلاها و حوادث ناخوشایند را دفع کنند و یا حتی موجب افزایش رزق و روزی شوند.

هشام بن سالم، از امام جعفر صادق روایت کرده است که فرمود:

«چون کسی دعا کند و بعد از آنکه دعا کرد بگوید که: ما شآءَ اللَّهُ لاحَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ؛ «آن‌چه خواستِ خدا بود، نیست گردیدنی و نه توانایی ‌ای، مگر به خدا»،

خدای تعالی بفرماید که:

بنده من تن به مردن داد و امر خود را به من وا گذاشت و امر مرا گردن نهاد، حاجتش را برآورید».

جمیل، از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که گفت: شنیدم از آن حضرت که می ‌فرمود:

«هر که هفتاد مرتبه بگوید: ما شآءَ اللَّهُ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ؛ (آن‌چه خواست خدا بود، نیست گردیدنی و نه توانایی‌ای، مگر به خدا) خدا هفتاد نوع از انواع بلا را از او بگرداند، که آسان‌ترین آن‌ها خَنِق است».

عرض کردم که: فدای تو گردم! خنق چیست؟ فرمود: «پیچیده یا ناخوش و بیمار نمی ‌شود به واسطه دمل‌ ها و مانند آنکه بر عضو برآید» تا به سبب آن گلو گرفته شود و خفه شود؛ چه خنق - به فتح خاء و کسر نون - ، گلو گرفتن و خفه کردن باشد.

منبع:تحفة الأولیاء (ترجمه أصول کافی)، ج‌۴، ص‌۴۱۶.

منبع خبر آنلاین

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