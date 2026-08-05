اسباببازیهای باورنکردنی کریس رونالدو + عکس
کریستیانو رونالدو، اسطوره ۴۱ ساله فوتبال جهان، با انتشار تصاویری از مجموعه خودروهای خود در صفحه اینستاگرامش نوشت: «اسباببازیهای من.»
مجموعه ۲۰۰ میلیون دلاری خودروهای لوکس کریستیانو رونالد، یکی از سرگرمیهای جانبی این ابرستاره فوتبال جهان است که سالانه ۴۳۰ میلیون دلار درآمد دارد.
این ستاره پرتغالی یکی از چشمگیرترین کلکسیونهای خودروی جهان را در اختیار دارد که شامل کمیابترین نمونههای خودروهای تقویتشده، سوپراسپرت و شاسیبلندهای لوکس است.
از برجستهترین خودروهای گاراژ او میتوان به بوگاتی سنتودیچی فوقالعاده کمیاب، بوگاتی شیرون قدرتمند و فراری مونزا اسپی۲ SP2 با طراحی ویژه اشاره کرد.