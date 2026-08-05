تبلیغات اینستاگرامی خداحافظی با عینک بعد از ۵۰ سالگی؛ واقعیت یا شایعه؟
متخصصان توصیه میکنند که افراد برای عمل حذف عینک، تحت تأثیر تبلیغات فضای مجازی و قیمتهای پایین و عملهای ارزان قرار نگیرند. چون اگر عارضهای ایجاد شود، در بسیاری از موارد، امکان برگرداندن شرایط چشم به وضعیت قبل وجود ندارد.
وعده «خداحافظی با عینک تا ۵۵ سالگی» این روزها یکی از پرتکرارترین تبلیغات در فضای مجازی است؛ تبلیغاتی که گاهی این تصور را ایجاد میکنند که سن دیگر مانعی برای جراحیهای اصلاح عیوب انکساری نیست.
اما آیا واقعا هر فرد بالای ۵۰ سالهای میتواند با یک عمل لیزری برای همیشه عینکش را کنار بگذارد؟ یک جراح و متخصص چشمپزشکی در این باره به همشهری میگوید که سن بهتنهایی معیار تصمیمگیری نیست و آنچه در بسیاری از تبلیغات فضای مجازی گفته نمیشود، شرایط، محدودیتها و واقعیتهایی است که میتواند نتیجه جراحی را کاملا تغییر دهد.
تبلیغات، کل حقیقت را نمیگویند
دکتر فرهاد نجات با اشاره به تبلیغات گسترده جراحیهای حذف عینک در فضای مجازی میگوید: همه تبلیغات فضای مجازی دروغ نیستند، اما همه آنها کل حقیقت را هم نمیگویند. بخشی از این تبلیغات کاملا زرد و گمراهکننده هستند و دسته دیگری فقط بخشی از واقعیت را بیان میکنند و مهمترین شروط و محدودیتها را نادیده میگیرند و نمیگویند.
نجات برای نمونه به تبلیغ انجام جراحی حذف عینک تا ۵۵ سالگی اشاره و عنوان میکند: اینکه یک فرد ۵۰ یا ۵۵ ساله بتواند تحت عمل اصلاح عیوب انکساری قرار بگیرد، از نظر علمی ممکن است، اما این جمله بهتنهایی حقیقت کامل نیست. شرایط انجام جراحی در یک فرد ۵۰ ساله با یک جوان ۲۵ ساله کاملا متفاوت است. در سنین بالاتر، قدرت ترمیم بافت کاهش پیدا میکند، بیماریهای همراه بیشتر میشود و حتی انتظارات بیمار از نتیجه عمل تغییر میکند. به همین دلیل تصمیمگیری برای جراحی در این سنین با احتیاط بیشتری انجام میشود.
سن به تنهایی معیار نیست
برخلاف تصور رایج، سن به تنهایی ملاک انجام یا رد جراحی حذف عینک نیست. این متخصص چشمپزشکی با بیان این نکته توضیح میدهد: سه شرط اصلی باید در همه متقاضیان - چه ۲۰ ساله و چه ۵۵ ساله - بررسی شود؛ اول اینکه شماره چشم باید ثابت شده باشد، دوم اینکه فرد بیماری عمومی یا بیماری چشمی مؤثر بر نتیجه جراحی نداشته باشد و سوم، معاینات تخصصی و تصویربرداری از قرنیه نشان دهد چشم برای انجام عمل مناسب است.
این چشمپزشک میگوید: ممکن است قرنیه فرد کاملا طبیعی باشد، اما برای انجام جراحی مناسب نباشد. طبیعی بودن با مناسب بودن برای جراحی دو مفهوم متفاوت هستند و این موضوع فقط با معاینه دقیق مشخص میشود.
به گفته این جراح چشم، تشخیص نهایی بعد از معاینه کامل، بررسی سوابق پزشکی و انجام تصویربرداریهای تخصصی که معمولا یک ساعت زمان میبرد، انجام میشود.
بعد از ۵۰ سالگی چه چیزهایی تغییر میکند؟
به گفته نجات در افراد بالای ۵۰ سال چند عامل جدید وارد تصمیمگیری میشود که در تبلیغات کمتر به آنها اشاره میشود. اولین موضوع، وضعیت آب مروارید است. تقریبا همه افراد بعد از ۴۵ تا ۵۰ سالگی درجاتی از کدورت عدسی پیدا میکنند. شاید هنوز زمان جراحی آب مروارید آنها نرسیده باشد، اما همین کدورتهای اولیه میتواند بر کیفیت نتیجه جراحی حذف عینک تاثیر بگذارد.
او ادامه میدهد: بیماریهای زمینهای مثل دیابت، فشار خون، بیماریهای روماتیسمی یا سابقه شیمیدرمانی و رادیوتراپی از عواملی هستند که باید قبل از تصمیمگیری برای عمل حذف عینک بررسی شوند.
به گفته نجات افزایش سن همچنین باعث کاهش قدرت ترمیم بافتها و افزایش خشکی چشم میشود؛ موضوعی که میتواند روند بهبود و نتیجه جراحی را تحت تأثیر قرار دهد.
تبلیغات واقعیت را کامل نمیگویند
این متخصص چشمپزشکی معتقد است یکی از مهمترین واقعیتهایی که در بسیاری از تبلیغات نادیده گرفته میشود، موضوع پیرچشمی است و توضیح میدهد: با هیچیک از روشهای لیزری، از جمله لازک، فمتولیزیک یا اسمایل نمیتوان پیرچشمی را به طور کامل برطرف کرد و دید نزدیک را از عینک بینیاز ساخت. این موضوع معمولا به درستی برای مردم توضیح داده نمیشود.
به تاکید او ممکن است فردی برای دید دور تحت عمل قرار بگیرد و نتیجه بسیار خوبی هم بگیرد، اما همچنان برای مطالعه، کار با تلفن همراه یا سایر فعالیتهای نزدیک به عینک نیاز داشته باشد. بنابراین نباید انتظار داشت که همه مشکلات بینایی مخصوصا پیرچشمی، با جراحی برطرف شود.
همه متقاضیان، نیاز به جراحی ندارند
به گفته این جراح چشم، پیش از هر اقدامی باید مشخص شود بیمار دقیقا چه مشکلی دارد و چه انتظاری از جراحی دارد: گاهی اصلا نیازی به جراحی نیست و میتوان با راهکارهای سادهتری مشکل فرد را برطرف کرد. مثلا اگر مشکل فرد فقط این است که دید نزدیکش خوب نیست، ممکن است یک عینک مناسب؛ مثلا عینکهای نیمه یا half انتخاب بهتری نسبت به جراحی باشد. بنابراین تصمیم برای عمل نباید صرفا براساس تبلیغات یا علاقه بیمار گرفته شود.
فریب قیمتهای پایین را نخورید
نجات در این گفتگو به افرادی که قصد انجام جراحیهای اصلاح عیوب انکساری را دارند، توصیه میکند که تحت تأثیر تبلیغات فضای مجازی و قیمتهای پایین و عملهای ارزان قرار نگیرند.
او تاکید میکند: سلامت چشم را نباید فدای تبلیغات یا هزینه کمتر کرد. چون انتخاب نادرست در این حوزه فقط بر اساس قیمت میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد. اگر عارضهای هم ایجاد شود، در بسیاری از موارد، امکان برگرداندن شرایط چشم به وضعیت قبل وجود ندارد. افراد باید به مرکزی مراجعه کنند که معاینه کامل قبل از عمل، بررسی دقیق سوابق پزشکی و پیگیری منظم بعد از جراحی را انجام دهد.
این جراح چشم تأکید میکند: همچنین قبل عمل حتما از پزشک بپرسید بعد از عمل چه کسی وضعیت چشم شما را پیگیری خواهد کرد؟ مراجعینی هستند که به صورت گروهی تحت عمل قرار گرفتهاند، اما نه ارزیابی دقیقی پیش از جراحی داشتهاند و نه مراقبت مناسبی بعد از آن دریافت کردهاند.