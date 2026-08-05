ترامپ بلوف می زند؛ ذخایر تسلیحاتی اش ته کشیده است

روزنامه کیهان نوشت:رئیس‌جمهور آمریکا که به اعتراف رسانه‌های غربی، شگرد همیشگی‌اش «ادعای پیروزی حتی در اوج شکست» است، در تازه‌ترین اظهارات گستاخانه خود مدعی شده است: «می‌خواهم قبل از سر بریدن، آخرین فرصت را به ایران بدهم!»؛ ادعایی مضحک که بیشتر به جیغ بنفش ناخدا در کشتی در حال غرق شدن شباهت دارد تا موضع قدرت.

نگاهی به آنچه در صحنه عملیاتی و سیاسی می‌گذرد، حقیقت این «معکوس‌سازی روایت» را به خوبی روشن می‌سازد:

تاکر کارلسون، مجری و تحلیلگر سرشناس آمریکایی صریحاً اذعان می‌کند که جنگ علیه ایران، فاجعه‌بارترین تصمیم تاریخ آمریکا و نقطه پایان دوره‌ای است که واشنگتن توان اثرگذاری بر رویدادهای جهان را داشت. او تاکید می‌کند که این جنگ هرگز قابل پیروزی نبوده و تماماً به ضرر ایالات متحده و سطح زندگی مردم غربی تمام شده است.

همچنین روزنامه بریتانیایی گاردین در تحلیلی از راهبرد شکست‌خورده ترامپ می‌نویسد که برخلاف ادعاهای ترامپ، این ایران است که کاملاً ابتکار عمل را در دست دارد. شلیک دقیق موشک‌های بالستیک به پایگاه‌های آمریکا و کنترل کامل بر تنگه هرمز ثابت کرده که ایران هر زمان بخواهد معادله را تغییر می‌دهد. به نوشته گاردین، تاکتیک‌های روی کوهن (وکیل بدنام و استاد ترامپ) مبنی بر «ادعای پیروزی تحت هر شرایطی» در برابر جمهوری اسلامی کاملاً کارایی خود را از دست داده است.

علاوه‌بر این، طبق گزارش‌های غربی، کمبود شدید مهمات کلیدی در ارتش آمریکا که برای رویارویی احتمالی با رقبای بزرگ‌تری چون چین حیاتی بود واشنگتن را به شدت نگران کرده است. از سوی دیگر، مسدود ماندن شریان نفت جهان در تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا و متحدانش را به زانو درآورده و ادعای ترامپ مبنی بر «توافق قریب‌الوقوع» صرفاً از استیصال او برای بازگشایی هرمز ناشی می‌شود.

در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، نظرسنجی‌های رویترز/ایپسوس نیز نشان می‌دهد کمتر از یک‌سوم مردم آمریکا از این جنگ هوس‌بازانه حمایت می‌کنند و حدود ۷۰ درصد تاکید دارند که ترامپ هیچ هدفی برای این درگیری ندارد. خطری که از دست دادن مجلس نمایندگان و سنا را برای جمهوری‌خواهان قطعی کرده است.

بنابراین، حقیقت روشن است؛ ترامپ در باتلاقی که خود ساخته گرفتار شده و با چرخش‌های ۱۸۰ درجه‌ای-یک روز تهدید به «ضربه سنگین» و روز دیگر التماس برای «چارچوب توافق»- تلاش می‌کند از فروپاشی تصویر قدرت خود جلوگیری کند. اما همان‌طور که رسانه‌های غربی معترفند، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن راهبردی ایران، موقعیت چانه‌زنی تهران را در عالی‌ترین سطح قرار داده است. تاجر ورشکسته واشنگتن باید بداند طرفی که در موقعیت دادن «آخرین فرصت» قرار دارد، ملت مقتدر ایران است نه رئیس‌جمهوری که برای خروج از بحران دست و پا می‌زند.