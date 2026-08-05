آقای پزشکیان! با حنگ طلبان داخلی که در ناز و نعمت زندگی می کنند، برخورد کنید
ایران اکنون در شرایط خطیری قرار دارد که نه «جنگطلب» به کارش میآید و نه «تسلیمطلب».
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: متأسفانه عدهای که با متن جامعه سروکار ندارند، در ناز و نعمت زندگی میکنند و از گرفتاریهای مردم بیخبرند برای کشوری که در حال عبور از سختترین و پیچیدهترین شرایط تاریخ خود است نسخههای هشت من یک غاز میپیچند و این و آن را به «تسلیمطلبی» و «سازشکاری» متهم میکنند.
عدهای هم که دور شدن از مناصب دولتی بشدت آزارشان میدهد و شبانهروز در محافل سیاسی خود برای بازگشت به قدرت نقشه میکشند، به مخاطبان خود راهکارهای وادار ساختن رئیسجمهور به استعفا دادن را میآموزند تا با توسل به ترفندهائی که ویژه خودشان است بار دیگر مناصب دولتی را اشغال کنند و کشور را به قهقرا ببرند.
این نوع برخوردها با دولت مستقر آنهم در شرایط جنگی، نهتنها خدمت به کشور نیست بلکه خیانت آشکار محسوب میشود و باید با مسببان و مباشران چنین خیانتهائی برخورد قاطع شود تا جامعه به سوی انشقاق و هرج و مرج داخلی به پیش نرود.
رئیسجمهوری که در نهایت فداکاری پای تفاهمنامهای را امضا کرد که به اعتراف دوست و دشمن سرتاسر امتیاز برای ایران بود و اعضای شورای عالی امنیت ملی آن را تأیید کرده بودند، باید مورد حمایت همهجانبه تمام فعالان سیاسی، نهادها و اقشار مختلف مردم قرار گیرد تا بتواند با دست بالا برای اجرائی شدن این امتیازها اقدام کند.
متأسفانه رژیم صهیونیستی، جناح افراطی دولتمردان آمریکائی و همسرایان داخلی آنها دست به دست هم دادند و مانع اجرائی شدن تفاهمنامه شدند و کشور را بار دیگر به پرتگاه جنگ نزدیک کردند.در مرحله کنونی نیز که مردان دیپلماسی کشورمان برای تعیین تکلیف مدیریت تنگه هرمز در حال مذاکره با عُمان هستند و براساس اطلاعات موجود با توافقات خوبی هم رسیدهاند، بار دیگر جماعت جنگطلب شیپورهایشان را به صدا درآوردهاند و با متهم ساختن مردان دیپلماسی به «تسلیمطلبی» درصدد مانعتراشی بر سر راه این تدبیر مفید هستند. این
جماعت جنگطلب که در زندگی شخصی خود در نهایت عافیتجوئی بسر میبرند و از مشکلات کشور و رنجهائی که مردم از دشواریهای معیشتی تحمل میکنند بیخبرند، در خانههای امن خود فرمان ازسرگیری مجدد جنگ صادر میکنند و دولتمردان را به سازشکاری و تسلیمطلبی متهم مینمایند! این جماعت عافیتجوی جنگطلب با اینکه میبینند رئیسجمهور و اعضای دولت چگونه با تمام توان و در عین محدودیتها برای رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش میکنند، شرایط دشوار کشور را نادیده میگیرند و باز هم بر طبل جنگ میکوبند!
ما مردم ایران در برابر تهاجم دشمن، مرد جنگ هستیم و تا آخرین قطره خون برای دفاع از کشور و دین و نظام اسلامی مقاومت میکنیم و تسلیم شدن در قاموس ما وجود ندارد ولی جنگطلبی و دامن زدن به تنش را به نفع کشور نمیدانیم و اجتناب از آن را واجب میدانیم. این، نقطه نظر عقلای کشور و عامه مردم است و البته دولتمردان و حکمرانان نباید به وسوسههای اقلیت ناچیز ولی پرسروصدای عافیتجویان جنگطلب اعتنا کنند.
رئیسجمهور پزشکیان که با صداقت و دلسوزی برای کشور و نظام تلاش میکند صلح و امنیت شرافتمندانه را برای جامعه تأمین کند باید همان شجاعت و قاطعیتی را که در امضای تفاهمنامه نشان داد در این مرحله برای کوتاه کردن دست عافیتجویان جنگطلب نیز نشان بدهد.ایران عزیز اکنون در مرحله خطیر و حساسی قرار دارد که وسوسههای افراطیون داخلی بزرگترین تهدیدی است که امنیت آن را تهدید میکند. قاطعیت رئیسجمهور در برخورد با این جماعت خطرآفرین و مقاومت در برابر فشارها نیاز مبرم امروز است.