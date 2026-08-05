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قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1822453
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قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:چهارشنبه ۱۴ مرداد

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

523,240

بالاترین قیمت روز

523,590

پایین ترین قیمت رو

519,320

بیشترین مقدار نوسان روز

 

درصد بیشترین نوسان روز

 

نرخ بازگشایی بازار

 

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۱۴ مرداد

نرخ روز گذشته

 

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

 

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

 
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