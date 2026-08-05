قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۴ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
184,247,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
181,788,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
245,638,000
|
طلای دست دوم
|
181,796,860
|
آبشده کمتر از کیلو
|
799,140,000
|
مثقال طلا
|
798,130,000
|انس طلا
|
4,146.45
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,860,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,811,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
949,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
533,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,800,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|900,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
470,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
16,390,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
29,610,000
|
حباب نیم سکه
|
28,450,000
|
حباب ربع سکه
|
71,700,000
|
حباب سکه گرمی
|
44,570,000