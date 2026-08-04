اولین تصاویر از انفجار یک کارخانه در جنوب تهران+ فیلم

نخستین تصاویر از محل انفجار یک مخزن در یکی از کارخانه‌های شهرک صنعتی آلمینیوم‌کاران در محدوده فشافویه منتشر شد.

عضو هیات مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد از انفجار مخزن یک کارخانه در جنوب تهران خبر داد. داود ولی، عضو هیات مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد اعلام کرد که صدای انفجار در فشافویه مربوط به مخزن داخلی یک کارخانه در شهرک آلمینیوم‌کاران بود.

صدای این انفجار و دود ناشی از آن موجب نگرانی ساکنان اطراف شده و شایعاتی را شکل داده بود.

جزئیاتی از خسارات این حادثه تا به این لحظه اعلام نشده است.