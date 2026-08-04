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رشیدی کوچی: مسئله حجاب حل شده، زحمت نکشید+ عکس

رشیدی کوچی: مسئله حجاب حل شده، زحمت نکشید+ عکس
کد خبر : 1822353
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جلال رشیدی کوچی اعلام کرد: «آقایان، مسئله حجاب دیر زمانیست که برای ملت حل شده است.»

جلال رشیدی کوچی، نماینده پیشین مجلس، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:  «آقایان، مسئله حجاب دیر زمانیست که برای ملت حل شده است، بیش از این نه زحمت خودتان دهید و نه تولید تنفر کنید.»

وی افزود: «از خداوند متعال می‌خواهم به شما فهم و شعوری آرامش‌بخش عطا کند تا بفهید چاره‌ای جز پذیرش آنچه که قادر به تغییرش نیستید، ندارید! والسلام.»

رشیدی کوچی: مسئله حجاب حل شده، زحمت نکشید+ عکس

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