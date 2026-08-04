هم‌زمان با ادامه پخش فصل دوم سریال «بامداد خمار»، نوید پورفرج با انتشار تصویری تازه از خود در گریم «رحیم نجار» توجه مخاطبان این مجموعه را جلب کرد. شخصیت رحیم، یکی از مهم‌ترین کاراکترهای این اقتباس تلویزیونی، در فصل دوم نیز نقش پررنگی در ادامه داستان محبوبه و رحیم دارد.