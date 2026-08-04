پیام تسلیت اربعین حسینی ۱۴۰۵

۱.

اربعین است اربعین کربلاست

هر طرف غوغایی از غم‌ها به پاست

فرا رسیدن روز اربعین، چهلمین روز شهادت سید و سالار شهیدان، سرور آزادگان جهان تسلیت باد.

۲.

اربعین کرب و بلا لذت دیگر دارد

چند روز دگر شهر چه دیدن دارد

کاروان، پای پیاده، حرم، بسم‌الله

ذکر لبیک حسین به چه شنیدن دارد

اربعین حسینی تسلیت باد

۳.

بنازم آنکه دایم گفتگوی کربلا دارد

دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد

به یاد کاروان اربعینی با گریه می‌گوید

همی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارد

اربعین حسینی تسلیت باد

۴.

امشب شب اربعین مصباح هداست

دل یاد حسین بن علی شیر خداست

پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت

امشب شب یاد عاشقی‌ها و شهداست.

۵.

اربعین است اربعین کربلاست

هر طرف غوغایی از غم‌ها به پاست

گویی از آن خیمه‌های نیم‌سوز

خود صدای العطش آید هنوز

فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد.

۶.

اربعین آمد؛ دلم را غم گرفت

بهر زینب عالمی ماتم گرفت

سوز اهل آسمان آید به گوش

ناله صاحب‌الزمان آید به گوش.

۷.

دوستان با من و دل ناله و فریاد کنید

آه را با نفس از حبس دل آزاد کنید

اربعین آمده تا از شهدا یاد کنید

گریه بر زخم تن حضرت سجاد (ع) کنید.

۸.

آنان که به گوش دل شنیدند تو را

رفتند و به پای دل رسیدند تو را

آن کوردلان که بر دلت تیر زدند

دیدند تو را ولی ندیدند تو را.

اربعین حسینی تسلیت باد

۹.

اربعین یعنی چهل منزل عزا

اربعین یعنی شبی بی‌انتها

اربعین یعنی غریبی بی‌کسی

اربعین یعنی همه دلواپسی.

۱۰.

یک اربعین گذشته و زینب (س) رسیده است

بالای تربتی که خودش آرمیده است

یا ایها الغریب درود ای برادرم

ای یوسفی که گرگ تنت را دریده است.

۱۱.

سلام بر حسین و اربعینش، سلام بر اربعین و زائرانش؛ سلام بر اندوه‌های دل آنان که به سوغات بر مزار کشتگان عشق بردند و به مویه نشستند.

۱۲.

فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و هفتاد و دو لاله گلگون‌کفن دشت کربلا بر عاشقان خاندان عصمت و طهارت تسلیت باد.

۱۳.

اربعین، با بوی خون در مشام و آبله در پا رسیده است تا بگوید همه اتفاقات سرخ، در راستای شکیبایی حضرت زینب (س) بود.

اربعین حسینی تسلیت باد

۱۴.

سلام بر حسین و اربعینش،

سلام بر زینب و اندوه جانکاهش،

سلام بر اشک‌های غریبانه سیدالساجدین (ع)،

سلام بر اربعین و زائرانش.

۱۵.

یا ثارالله و ابن ثاره...

به شوق زیارت صحن و سرای جان‌فزایت، اربعین شهادتت را به سوگ می‌نشینیم.

۱۶.

درسی که اربعین به ما می‌دهد، زنده نگه داشتن یاد حقیقت و خاطره شهادت در برابر طوفان تبلیغات دشمن است.

فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد

۱۷.

السلام علیک یا اباصالح المهدی (عج)

السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده.

اربعین حسینی بر شما و عاشقان حسین (ع) تسلیت باد.

۱۸.

سلام بر کاروانیان به سوگ نشسته که به سوغات بر مزار کشتگان، عشق بردند و اندوه را به مویه نشستند.

۱۹.

اربعین، پایان یک مرثیه نیست؛ آغاز بیداری یک امت است.

قدم به قدم، عمود به عمود، دلمان را به ضریح امام حسین (ع) گره می‌زنیم

.۲۰.

فرا رسیدن چهلمین روز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، یاران باوفایش و اسیران داغدار کربلا را به تمامی شیعیان و آزادگان جهان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.

اشعار و متن‌های ادبی تسلیت اربعین حسینی

۱.

آقای امام حسین (ع)!

آقای اربعین!

بنا نبود که عاشق کنی، محل ندهی

ز بی‌خیالی معشوق زار باید زد...

۲.

اربعین شد، دل ما در طلب کرببلاست

ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست...

۳.

باز هم اربعین شد...

دوباره چهل روز گذشت.

حسین (ع) جانم!

امسال که گذشت،

ولی نمی‌شود برای سال بعد، از همین حالا

گوشه‌ای از حرمت را به نام من بنویسی؟

حضرت آقای اربعین!

به تو از دور سلام.

۴.

کوله‌اش را بست و رفت آن که دلش پرواز داشت

من ولی ماندم در این شهری که راهش بسته بود.

۵.

حضرت دلبر!

عاشقانت عمود به عمود، عشق را پیمودند

و من اینجا، هر ستون خانه را به نیت ستون‌های مشایه می‌بوسم...

۶.

چقدر سخت است که میان «لبیک یا حسین (ع)» گفتن‌ها، پاسپورتت مهر نخورده باقی بماند.

۷.

سهم من از اربعین، تنها تماشای عکس‌های بین‌الحرمین بود و هق‌هقی که در گلو شکست.

اما حضرت آقای امام حسین (ع)!

من به امید سال بعد، از حالا عکس ضریحت را می‌بوسم...

صلی‌الله علیک یا اباعبدالله.

۸.

ارباب جان!

لیست زوار تو امسال هم امضا شد و باز...

نام من خط خورد و در کنج قفس جا ماندم.

۹.

حسین (ع) جان!

دور بودن از ضریحت درد دارد،

اما به یاد تو بودن، درمان تمام زخم‌هاست.

۱۰.

حضرت آقای اربعین!

من که نیامدم، اما شنیده‌ام در خانه‌ات برای گداهای شکسته‌دل همیشه باز است.

دل شکسته از راه دور نمی‌خواهی؟

۱۱.

آقاجان!

تو خودت گفتی که هر جا دل شکسته، حرم است؛

پس من از همین راه دور سلامی به تو می‌دهم.

۱۲.

آقا!

من نه زائر بودم و نه لایق،

اما بوی سیب حرمت از دور مستم می‌کند.

به تو از دور سلام.

۱۳.

کاش می‌شد بنویسم که به زودی راهی‌ام...

حیف، سهم من از این قصه فقط آگاهی است.

۱۴.

دوری از تو، امتحان سختی بود؛

اما عشق تو در قلب من، از هر فاصله‌ای نزدیک‌تر است.

۱۵.

ولی حسین (ع) جان!

اصلاً خلاصه بگویم؛

«امیری حسین و نعم الامیر»

چه در مشایه باشم، چه در هیئت محله‌مان،

تو پادشاهی و من فقیر.

۱۶.

حضرت ارباب!

نیستم لایق دیدار،

ولی با یک سلام...

دور می‌گردم به دور کعبه والای تو.

۱۷.

هرکس در زندگی یک پناه دارد؛

پناه دل ما، همیشه کربلاست...

حتی اگر از کرب و بلای اربعین جا مانده باشیم.

۱۸.

بعضی اسم‌ها فقط اسم نیستند؛

پناه‌اند، تکیه‌گاه‌اند، زندگی‌اند...

مثل کربلا، مثل اربعین، عین حسین (ع).

۱۹.

و باز سهم من از این مسیر،

عکس عمودها و اشک‌های بی‌صدا شد.

چه تلخ است نرسیدن،

وقتی همه جانت در راه است...

۲۰.

جا مانده‌ام!

اما هر شب دلم میان بین‌الحرمین قدم می‌زند.

گاهی دل،

خودش زائر می‌شود...

حتی اگر جسم جا مانده باشد.

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