به گفته پژوهشگران، یافته‌های تازه نشان می‌دهد تل‌الدیر صرفاً یک گورستان نبوده، بلکه یک مرکز بزرگ آیین‌های تدفینی به شمار می‌رفته است؛ جایی که سنت‌های خاکسپاری، باورهای مذهبی و جایگاه اجتماعی افراد طی چندین قرن در هم تنیده شده بودند. این کشفیات همچنین اطلاعات تازه‌ای درباره تاریخ گورستان‌های دلتای نیل ارائه می‌کند و جایگاه تل‌الدیر را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی شرق این منطقه بیش از پیش تثبیت می‌کند.

در این کاوش‌ها حدود ۲۰ سنگ‌قبر از جنس سنگ‌آهک به دست آمده که با دقت فراوان به شکل پیکر انسان تراشیده شده‌اند. نقش‌های حک‌شده بر پهلوها و پشت این سنگ‌ها، نمادهای مقدس و ایزدان مرتبط با آیین‌های تدفین را به تصویر می‌کشند؛ از جمله گریفین، آگاتودایمون و ایزیس ترموتیس. حضور این نقش‌ها نشان می‌دهد که در دوره‌های متأخر تاریخ مصر، سنت‌های مذهبی مصر باستان با باورهای یونانی و رومی درهم آمیخته بود. کیفیت بالای حجاری‌ها نیز بیانگر آن است که افراد دفن‌شده در این گورستان از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار بوده‌اند.

کاوشگران همچنین مجموعه بزرگی از بخورسوزهای سفالی و چراغ‌های روغنی تزئین‌شده با شکل‌ها و اندازه‌های گوناگون را کشف کردند. از دیگر یافته‌های مهم این فصل، تابوت‌های سفالی انسان‌نما با بدنه‌ای بشکه‌ای‌شکل و چندین طلسم تدفینی (از جمله طلسم‌هایی به شکل سوسک سرگین غلطان) بود که همراه با متوفیان دفن شده بودند. این اشیا تصویری روشن‌تر از آیین‌های خاکسپاری و اشیای نمادینی که در مراسم تدفین در دوره‌های مختلف به کار می‌رفت، در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.

این محوطه همچنین دارای توالی طولانی از استقرار انسانی است. لایه‌های باستان‌شناختی نشان می‌دهد فعالیت در این مکان از دوره متأخر مصر باستان آغاز شده و تا پایان دوره روم ادامه داشته است. این تداوم چندصدساله، فرصت ارزشمندی برای مطالعه تحول آیین‌های تدفین، باورهای دینی و جنبه‌هایی از زندگی روزمره در طول چندین قرن فراهم می‌کند.

به باور پژوهشگران، این کشفیات بخش دیگری از تاریخ باستانی منطقه دمیاط را روشن می‌کند. ترکیب سنگ‌قبرهای منقوش، اشیای آیینی و تابوت‌های سفالی نشان می‌دهد جوامع ساکن شرق دلتای نیل چگونه از طریق آیین‌های تدفین، به مردگان خود احترام می‌گذاشتند و هویت فرهنگی و اجتماعی خود را به نمایش می‌گذاشتند. هر لایه تازه‌ای که در تل‌الدیر آشکار می‌شود، شواهد بیشتری از دگرگونی سنت‌های محلی و تأثیر تدریجی فرهنگ‌های بیرونی بر زندگی مذهبی مردم این منطقه به دست می‌دهد.

منبع فرادید

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