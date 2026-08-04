جزئیات جدید کالابرگ الکترونیکی اعلام شد؛ این گروه منتظر واریز مرداد نباشند

با نزدیک شدن به زمان شارژ اعتبار کالابرگ مرداد ۱۴۰۵، دولت روند جدیدی را برای بررسی وضعیت برخی از مشمولان این طرح آغاز کرده است.

کالابرگ مرداد ۱۴۰۵ برای چه کسانی واریز نخواهد شد؟

همزمان با آغاز مرحله جدید اجرای کالابرگ الکترونیکی، دولت فرآیند راستی‌آزمایی اقامت برخی از مشمولان یارانه و کالابرگ را نیز آغاز کرده است. بر این اساس، برای سرپرستان خانواری که احتمال داده شده خارج از کشور باشند، پیامک اطلاع‌رسانی ارسال شده و این افراد باید وضعیت اقامت خود را مطابق دستورالعمل اعلام‌شده احراز کنند.

سخنگوی دولت اعلام کرده است اعتبار کالابرگ این گروه در مرحله پرداخت مردادماه واریز نخواهد شد. البته در صورتی که پس از انجام مراحل تعیین‌شده، اقامت آنها در کشور تأیید شود، اعتبار پرداخت‌نشده مردادماه به‌عنوان معوقه در مرحله بعدی پرداخت به حساب آنها منظور خواهد شد.

مهلت احراز اقامت مشمولان کالابرگ تا چه زمانی است؟

بر اساس اعلام دولت، افرادی که پیامک اطلاع‌رسانی را دریافت کرده‌اند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند فرآیند احراز اقامت خود را تکمیل کنند. این مهلت برای آن دسته از سرپرستان خانواری در نظر گرفته شده که وضعیت حضور آنها در کشور نیازمند بررسی و تأیید است.

سخنگوی دولت همچنین تأکید کرده است پیامک‌های ارسالی هیچ‌گونه لینک اینترنتی ندارند و تنها کد ملی اعضای خانوار در متن آنها درج شده است. از شهروندان نیز خواسته شده تنها به همین پیامک‌ها توجه کرده و از مراجعه به منابع غیررسمی یا ورود به لینک‌های ناشناس خودداری کنند.

نحوه احراز اقامت مشمولان کالابرگ چگونه است؟

احراز اقامت تنها از طریق دفاتر منتخب پیشخوان دولت که خدمات کارت ملی و شناسنامه ارائه می‌کنند، انجام خواهد شد. افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند باید شخصاً و با همراه داشتن کارت ملی به این دفاتر مراجعه کرده و فرم مربوط به احراز حضور در کشور را تکمیل کنند.

دفاتر پیشخوان نیز موظف هستند اطلاعات هویتی متقاضیان را از طریق سامانه ثبت احوال استعلام کنند. همچنین حضور افراد خردسال فاقد کارت ملی نیز با همراه داشتن شناسنامه و حضور سرپرست خانوار الزامی است. دولت تأکید کرده است که نیازی به مراجعه به ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا ادارات کل استانی نیست و تمامی مراحل صرفاً از طریق دفاتر منتخب پیشخوان انجام می‌شود.

زمان واریز کالابرگ مرداد ۱۴۰۵

تاکنون اطلاعیه رسمی درباره زمان دقیق شارژ اعتبار کالابرگ مردادماه منتشر نشده است، اما با توجه به روند مرحله‌های گذشته، انتظار می‌رود اعتبار این مرحله نیز در سه نوبت و بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار شارژ شود.

بر همین اساس، در صورت عدم تغییر برنامه پرداخت، سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ احتمالاً در ۱۵ مرداد، دارندگان رقم پایانی ۳، ۴، ۵ و ۶ در ۲۰ مرداد و سرپرستان خانوار با رقم پایانی ۷، ۸ و ۹ در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ اعتبار خود را دریافت خواهند کرد. با این حال، این زمان‌بندی هنوز قطعی نیست و ممکن است با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر کند.

اعتبار کالابرگ مرداد به چه کارتی واریز می‌شود؟

اعتبار کالابرگ الکترونیکی مانند مراحل گذشته به کارت بانکی سرپرست خانوار متصل است و نیازی به دریافت کارت جدید یا افتتاح حساب جدید وجود ندارد. مشمولان می‌توانند با کارت بانکی سرپرست خانوار از اعتبار تخصیص‌یافته برای خرید کالا‌های اساسی استفاده کنند.

همچنین در برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد، امکان خرید بدون همراه داشتن کارت بانکی نیز فراهم شده است و افراد می‌توانند با ارائه شماره تلفن همراه و کد ملی سرپرست خانوار از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند.

مبلغ کالابرگ مرداد ۱۴۰۵ چقدر است؟

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، برای هر فرد مشمول در طرح کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. این اعتبار به‌صورت نقدی قابل برداشت نیست و صرفاً برای خرید کالا‌های مشمول طرح در فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل استفاده خواهد بود.

طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها، حمایت از امنیت غذایی و تسهیل دسترسی مردم به کالا‌های اساسی اجرا می‌شود و در حال حاضر میلیون‌ها نفر از مشمولان یارانه از مزایای این طرح بهره‌مند هستند.

با اعتبار کالابرگ چه کالا‌هایی می‌توان خرید؟

اعتبار کالابرگ برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی خوراکی اختصاص یافته است. مشمولان می‌توانند این اقلام را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحد‌های صنفی متصل به طرح تهیه کنند و در انتخاب برند کالا نیز محدودیتی نخواهند داشت.

از جمله فروشگاه‌های طرف قرارداد می‌توان به افق کوروش، رفاه، جانبو، دیلی‌مارکت، فروشگاه هفت، گندم طلایی و همچنین بسیاری از سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی، واحد‌های لبنی و پروتئینی و تعاونی‌های مصرف اشاره کرد. همچنین استفاده از اعتبار محدود به یک نوبت خرید نیست و خانوار‌ها می‌توانند اعتبار خود را در چند مرحله مصرف کنند.

روش‌های استعلام موجودی کالابرگ الکترونیکی

مشمولان برای اطلاع از میزان اعتبار باقی‌مانده کالابرگ می‌توانند از سامانه و اپلیکیشن «شما» یا بازوی کالابرگ در پیام‌رسان «بله» استفاده کنند. این سامانه‌ها علاوه بر نمایش موجودی اعتبار، سوابق خرید و فهرست فروشگاه‌های طرف قرارداد را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

علاوه بر این، امکان استعلام اعتبار از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* نیز فراهم شده است. مشمولان می‌توانند با شماره‌گیری این کد از طریق تلفن همراه، از میزان اعتبار باقی‌مانده خود مطلع شوند و بدون نیاز به مراجعه حضوری، آخرین وضعیت کالابرگ الکترونیکی خود را بررسی کنند.

منبع اقتصادآنلاین

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