قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
وانت آریسان
|
1,592,000,000
|
1,571,900,000
|
سورن پلاس (TU5P)
|
2,110,000,000
|
1,870,000,000
|
سورن پلاس (XU7P)
|
1,570,000,000
|
1,530,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|
1,910,000,000
|
1,800,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|
1,933,000,000
|
1,816,000,000
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|
2,020,000,000
|
1,990,000,000
|
دنا پلاس MT6
|
2,070,000,000
|
2,025,000,000
|
دنا پلاس اتوماتیک
|
2,715,000,000
|
2,530,000,000
|
پژو 207 موتور TU3
|
1,608,000,000
|
1,502,200,000
|
پژو 207 دندهای (هیدرولیک)
|
1,775,000,000
|
1,749,000,000
|
پژو 207 دندهای (برقی)
|
1,890,000,000
|
1,804,200,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|
2,030,000,000
|
1,878,900,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما
|
2,070,000,000
|
1,923,700,000
|
پژو 207 اتوماتیک
|
2,480,000,000
|
2,134,200,000
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|
2,658,000,000
|
2,183,800,000
|
راناپلاس
|
1,628,000,000
|
1,580,000,000
|
تارا دستی V1
|
1,920,000,000
|
1,888,000,000
|
تارا اتوماتیک V4
|
2,577,000,000
|
2,470,000,000
|
تارا اتوماتیک (توربو)
|
2,810,000,000
|
2,740,000,000
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|
4,110,000,000
|
توقف تولید
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|
4,515,000,000
|
توقف تولید
|
هایما 8 اس ( 8S )
|
4,875,000,000
|
توقف تولید
|
هایما 7X
|
ناموجود
|
توقف تولید
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|
5,750,000,000
|
6,347,000,000
|
ری را
|
3,600,000,000
|
3,200,000,000