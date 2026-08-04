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قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1822209
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۱۳ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۱۳ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,928,800

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,221,600

درهم امارات

523,240

پوند انگلیس

2,590,100

لیر ترکیه

40,500

فرانک سوئیس

2,378,900

یوان چین

287,200

ین ژاپن

 12,320

وون کره جنوبی

1,347

دلار کانادا

1,376,000

دلار استرالیا

1,349,800

دلار نیوزیلند

1,131,900

دلار سنگاپور

1,505,100

روپیه هند

20,280

روپیه پاکستان

6,913

دینار عراق

1,320

پوند سوریه

15,843

افغانی

29,330

کرون دانمارک

297,100

کرون سوئد

202,000

کرون نروژ

202,300

ریال عربستان

513,670

ریال قطر

531,000

ریال عمان

5,013,800

دینار کویت

6,236,000

دینار بحرین

5,118,700

رینگیت مالزی

472,200

بات تایلند

57,710

دلار هنگ کنگ

245,900

روبل روسیه

23,650

منات آذربایجان

1,136,300

درام ارمنستان

5,270

لاری گرجستان

737,400

سوم قرقیزستان

22,060

سامانی تاجیکستان

206,500

منات ترکمنستان

527,000
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