۱۶ ترفند طلایی برای خرد کردن پیاز بدون اشک و سوزش چشم

آشپزی بدون پیاز تقریباً غیرممکن است؛ این ماده خوش عطر و پرخاصیت، پای ثابت بسیاری از غذاهاست. اما آیا تا به حال شده که هنگام خرد کردن پیاز، اشک از چشمانتان جاری شود و نتوانید به کارتان ادامه دهید؟ این مشکل تقریباً برای همه ما رخ داده است. سوزش چشم و ریزش اشک، تجربه ای آزاردهنده است که لذت آشپزی را از بین می برد. با این حال، خبر خوب این است که با به کارگیری چند ترفند ساده و کاربردی، می توانید بدون هیچ اشک و سوزشی، پیاز را خرد کنید. در این مقاله جامع، ابتدا به بررسی علمی دلیل این پدیده می پردازیم و سپس ۱۶ ترفند اثبات شده را معرفی می کنیم تا یک بار برای همیشه با این مشکل خداحافظی کنید.

۱۶ ترفند کاربردی برای خرد کردن پیاز بدون اشک

حالا که می دانیم مشکل از کجاست، وقت آن رسیده که راه حل ها را عملی کنیم. شما می توانید با توجه به امکانات و سلیقه خود، یکی یا ترکیبی از چند روش زیر را امتحان کنید.

۱. استفاده از چاقوی تیز و باکیفیت

شاید باور نکنید، اما تیزی چاقو تاثیر مستقیمی بر میزان اشک شما دارد. چاقوی کند، سلول های پیاز را له می کند و آنزیم های بیشتری را آزاد می سازد. در مقابل، چاقوی تیز با برشی تمیز و سریع، آسیب سلولی را به حداقل می رساند و فرصت کمتری برای انتشار گازهای محرک ایجاد می کند. همچنین با یک چاقوی تیز، کار شما سریع تر تمام می شود و مدت کمتری در معرض گازهای پیاز قرار می گیرید.

۲. قرار دادن پیاز در فریزر به مدت ۱۵ دقیقه

یکی از مؤثرترین و رایج ترین روش ها، خنک کردن پیاز قبل از برش است. پیاز را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در فریزر قرار دهید. سرما، فعالیت آنزیم ها را کند می کند و سرعت انتشار گاز را به شدت کاهش می دهد. فقط مراقب باشید که پیاز بیش از حد یخ نزند، زیرا در این صورت بافت و طعم آن تغییر می کند. اگر عجله دارید، می توانید پیاز را به مدت ۳۰ دقیقه در یخچال بگذارید، هرچند اثر فریزر بسیار بیشتر است.

۳. شستن پیاز با آب سرد قبل از خرد کردن

قبل از اینکه شروع به خرد کردن کنید، پیاز را از وسط نصف کنید و هر دو نیمه را با آب سرد بشویید. این کار باعث می شود بخشی از ترکیبات گوگردی سطح پیاز شسته شده و در نتیجه گاز کمتری در هوا آزاد شود. این روش ساده، سریع و در دسترس است، اما به اندازه روش فریزر مؤثر نیست.

۴. خرد کردن پیاز در زیر آب

یک روش رادیکال اما کاملاً مؤثر، خرد کردن پیاز در داخل یک کاسه آب سرد است. اگر پیاز را در حالی که کاملاً در آب غوطه ور است برش دهید، گازهای حاصل از پیاز بلافاصله در آب حل می شوند و به چشم شما نمی رسند. البته این کار کمی دشوار است و ممکن است پیاز خرد شده در آب پراکنده شود. پس از اتمام کار، پیازها را با آبکش از آب جدا کنید و اجازه دهید خشک شوند. این روش برای کسانی که میزان زیادی پیاز خرد می کنند بسیار مناسب است.

۵. جویدن آدامس هنگام خرد کردن پیاز

شاید این روش کمی عجیب به نظر برسد، اما کاملاً مؤثر است. زمانی که آدامس می جوید، به طور مداوم بزاق تولید می کنید و مکرراً قورت می دهید. این عمل باعث می شود کمتر از راه بینی نفس بکشید و گازهای پیاز کمتر وارد مجاری تنفسی و چشم شما شوند. در نتیجه، تحریک چشم کاهش یافته و دیگر اشکی در کار نیست.

۶. خرد کردن پیاز در کنار تهویه هوا یا پنجره باز

جریان هوا بهترین دوست شما در این شرایط است. اگر امکان دارد، پیاز را در کنار پنجره باز، زیر هود آشپزخانه یا مقابل یک پنکه کوچک خرد کنید. جریان هوا، گازهای آزاد شده از پیاز را از مسیر چشم شما دور کرده و به بیرون هدایت می کند. حتی می توانید یک سشوار را با باد سرد روشن کنید و آن را به سمت تخته برش بگیرید.

۷. مالیدن کمی سرکه به تخته برش

قبل از شروع، مقدار کمی سرکه سفید روی تخته برش بریزید و با یک دستمال آن را پخش کنید. اسید موجود در سرکه، آنزیم های پیاز را خنثی کرده و از فعال شدن آنها جلوگیری می کند. این روش باعث می شود گاز کمتری تولید شود. فقط توجه داشته باشید که سرکه ممکن است طعم پیاز را کمی تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین برای غذاهایی که پیاز خام در آنها استفاده می شود، این روش را انتخاب نکنید.

۸. خیساندن پیاز در آب نمک

این روش نیز مانند سرکه عمل می کند. پیاز را قبل از برش، به مدت چند دقیقه در محلول آب و نمک قرار دهید. نمک نیز به خنثی کردن آنزیم های پیاز کمک می کند و علاوه بر آن، می تواند تندی پیاز را نیز کاهش دهد. پس از چند دقیقه، پیاز را خارج کرده و خرد کنید. دقت کنید که این کار برای پیازهایی که قرار است سرخ شوند عالی است، اما طعم پیاز خام را تغییر می دهد.

۹. روشن کردن یک شمع در کنار تخته برش

یکی از قدیمی ترین و جالب ترین ترفندها، روشن کردن یک شمع در نزدیکی محل خرد کردن پیاز است. شعله شمع، جریان هوای گرمی ایجاد می کند که گازهای پیاز را به سمت خود جذب کرده و آنها را در خود می سوزاند. این کار به ویژه در آشپزخانه های کوچک و بدون تهویه مناسب، معجزه می کند. فقط حتماً شمع را در فاصله ایمن از تخته برش قرار دهید.

۱۰. قرار دادن چند چوب کبریت در دهان

این روش یکی از ترفندهای قدیمی مادربزرگ هاست. چند چوب کبریت را از قسمت انتهایی (بدون سر) در دهان خود قرار دهید به طوری که سر آنها بیرون باشد. می گویند گوگرد موجود در سر کبریت، گازهای پیاز را خنثی کرده و از رسیدن آنها به چشم جلوگیری می کند. هرچند این روش از نظر علمی تاییدشده نیست، اما تجربه بسیاری از افراد نشان داده که مؤثر است. در هر صورت، اگر این روش را امتحان کنید، ضرری متوجه شما نمی شود.

۱۱. گذاشتن یک تکه نان در دهان

مشابه روش چوب کبریت، یک تکه نان خشک یا تازه را به گونه ای در دهان خود بگذارید که قسمتی از آن بیرون باشد و کمی آن را بجوید. حرکت مداوم دهان و وجود نان به عنوان یک مانع فیزیکی، باعث می شود کمتر از طریق بینی نفس بکشید و گازهای پیاز کمتر به چشم شما برسند. این روش برای برخی افراد بسیار مفید است.

۱۲. کشیدن دستکش یکبارمصرف

اگرچه پوشیدن دستکش مستقیماً از چشم شما محافظت نمی کند، اما یک مزیت بزرگ دارد: اگر دستان شما با آب پیاز آغشته شود، وسوسه می شوید که با همان دست به چشم خود بزنید یا اشک خود را پاک کنید. کافی است یک لحظه دستتان به چشم برسد، تا سوزش و اشک چند برابر شود. با پوشیدن دستکش، دستانتان تمیز می ماند و از این اتفاق ناخوشایند جلوگیری می شود. به یاد داشته باشید که برای پاک کردن اشک، همیشه از پشت دست یا دستمال کاغذی استفاده کنید.

۱۳. بالا نگه داشتن سر هنگام خرد کردن

به جای اینکه سر خود را خم کنید و به نزدیکی تخته برش بیاورید، سعی کنید سر خود را بالا نگه دارید و فاصله بیشتری از پیاز داشته باشید. گازهای پیاز سنگین تر از هوا هستند و به سمت پایین حرکت می کنند. بنابراین اگر صورت شما بالاتر از سطح تخته باشد، گازها به چشم شما نمی رسند. این کار ممکن است به تمرکز بیشتری نیاز داشته باشد، اما به طور محسوسی اشک ریختن شما را کاهش می دهد.

۱۴. خرد کردن پیاز در کنار بخار آب

اگر در حال پختن غذا هستید و کتری یا قابلمه آب جوش روی گاز دارید، پیاز را در همان نزدیکی خرد کنید. بخار آب حاصل، باعث جذب و به دام انداختن گازهای پیاز در هوا می شود و مانع از رسیدن آنها به چشم شما می شود.

۱۵. استفاده از عینک شنا یا عینک محافظ

شاید ظاهر شما کمی خنده دار شود، اما این روش از همه روش های دیگر مؤثرتر است! عینک شنا یا عینک های آزمایشگاهی که به خوبی دور چشم شما را می بندند، یک سد فیزیکی کامل در برابر گازهای پیاز ایجاد می کنند. با این روش، دیگر هیچ گازی به چشم شما نمی رسد و می توانید با خیالی آسوده، چندین کیلو پیاز را بدون یک قطره اشک خرد کنید. این روش مخصوصاً برای کسانی که در رستوران ها کار می کنند، بسیار کاربردی است.

۱۶. استفاده از خردکن برقی یا غذاساز

بهترین راه برای حل یک مشکل، حذف خود مشکل است! اگر به هیچ عنوان نمی خواهید با پیاز و سوزش آن دست و پنجه نرم کنید، یک خردکن برقی یا غذاساز تهیه کنید. با استفاده از این دستگاه ها، پیاز در یک ظرف بسته خرد می شود و گازهای آن هیچ تماسی با چشم شما ندارند. ضمن اینکه خرد کردن پیاز با این دستگاه ها بسیار سریعتر و یکنواخت تر از خرد کردن دستی است.

سخن پایانی:

خرد کردن پیاز نباید به یک تجربه اشک آور تبدیل شود. با شناخت دلیل علمی این پدیده و به کارگیری ترفندهای ساده ای که در این مقاله به آنها اشاره شد، می توانید به راحتی و بدون هیچ سوزشی، پیاز را خرد کرده و از آشپزی لذت ببرید. دیگر وقت آن رسیده که با خیال راحت، دست به کار آشپزی شوید و اجازه ندهید اشک شما را از این لذت ساده محروم کند.