طرز تهیه سس مایونز خانگی
طرز تهیه سس مایونز خانگی را با سادهترین ترفندها یاد بگیرید که نه تنها غلیظ و خامهای میشود، بلکه طعمی هزاران بار بهتر از نمونههای بازاری دارد. در این مطلب، رازهای پنهان برای جلوگیری از بریدن سس و داشتن بافتی رویایی را به شما آموزش میدهیم.
مواد لازم برای تهیه سس مایونز خانگی
تخممرغ تازه: یک عدد (در دمای اتاق باشد)
روغن مایع بدون بو: حدود یک پیمانه (ترجیحاً آفتابگردان یا کانولا)
آبلیمو تازه: به مقدار لازم (حدود یک قاشق غذاخوری)
سرکه سفید: به مقدار لازم (نصف قاشق غذاخوری)
نمک و شکر: به میزان دلخواه برای تنظیم طعم
خردل (اختیاری): یکچهارم قاشق چایخوری برای طعمدهی حرفهای
فلفل سفید (اختیاری): کمی برای تزیین عطر
طرز تهیه سس مایونز خانگی بدون مواد نگهدارنده؛ مرحله به مرحله
در این بخش، کلید اصلی موفقیت، صبر هنگام اضافه کردن روغن است. مراحل را به ترتیب زیر دنبال کنید:
مرحله اول (مخلوط کردن پایه)
تخممرغ، نمک، شکر، آبلیمو و سرکه را داخل ظرف مخلوطکن بریزید.
مرحله دوم (همزدن اولیه)
با دور تند مخلوطکن به مدت یک تا ۲ دقیقه هم بزنید تا مواد کاملاً یکدست شوند و رنگ تخممرغ کمی روشن و کفآلود شود.
مرحله سوم (قطرهچکانی روغن؛ مهمترین راز)
در حالی که مخلوطکن روشن است، روغن را قطرهقطره و بسیار آرام به مواد اضافه کنید. این کار باعث ایجاد امولسیون (همبستن چربی و آب) شده و از بریدن سس جلوگیری میکند.
مرحله چهارم (افزایش سرعت ریختن روغن)
بعد از اینکه نصف پیمانه روغن کاملاً جذب سس شد و بافت آن غلیظ گردید، میتوانید بقیه روغن را با جریان نازکتری (با سرعت بیشتر) اضافه کنید.
مرحله پنجم (بررسی بافت نهایی)
وقتی همه روغن اضافه شد، اگر سس به خوبی دور ظرف پخش شد و دیگر روان نبود، یعنی به بافت ایدهآل رسیدهاید.
مرحله ششم (مخلوط کردن نهایی برای استحکام)
۳۰ ثانیه دیگر به همزدن ادامه دهید تا سس کاملاً سفت، کشسان و خامهای شود. حالا سس مایونز مجلسی شما آماده است.
۵ نکته طلایی برای داشتن سس مایونز خانگی
۱. دمای مواد: حتماً تخممرغ را از چند ساعت قبل از یخچال خارج کنید تا به دمای محیط برسد. مواد سرد باعث بریدن سس میشوند.
۲. انتخاب روغن: هرگز از روغن زیتون فرابکر استفاده نکنید؛ زیرا تلخی و طعم تند آن در سس غلبه میکند. روغن آفتابگردان یا کانولا بهترین گزینه هستند.
۳. چاشنیهای رازآلود: اضافه کردن خردل نه تنها طعم سس را حرفهایتر میکند، بلکه به پایدارتر شدن امولسیون نیز کمک شایانی میکند.
۴. مدت ماندگاری: به دلیل نبود مواد نگهدارنده، این سس را حداکثر تا ۳ روز در یخچال و در ظرف دربسته میتوانید نگهداری کنید.
۵. عیبیابی بریدن سس: اگر سس شما ناگهان آبکی و دانهدانه شد، نترسید! یک تخممرغ تازه را در ظرفی جدید بریزید و سس بریدهشده را به همراه یک قطره آبلیمو، کمکم به آن اضافه کنید تا دوباره بافت خود را باز یابد.
۴. نحوه نگهداری و پیشنهاد سرو: این سس خوشمزه را در یک شیشه استریل شده بریزید و در یخچال قرار دهید. طعم بینظیر آن برای سالاد الویه، ساندویچهای داغ، سیبزمینی سرخکرده و انواع پیشغذاهای دریایی یک تجربه لذتبخش را رقم میزند.
سوالات متداول درباره سس مایونز خانگی
۱. چرا سس مایونز من هنگام درست شدن برید و شل شد؟
دلیل اصلی اضافه کردن سریع روغن در ابتدای کار است. برای جبران، یک تخممرغ جدید به همراه کمی آبلیمو بریزید و سپس سس بریده را قطرهقطره به آن اضافه کنید تا دوباره امولسیون شود.
۲. بهترین روغن برای طرز تهیه سس مایونز خانگی چیست؟
روغن مایع بدون بو مانند آفتابگردان، کانولا یا روغن سویا بهترین انتخاب هستند. از روغن زیتون بودار یا روغن مایع با بوی شدید جدا خودداری کنید.
۳. چگونه میتوان سس مایونز خانگی را غلیظتر کرد؟
برای غلیظتر شدن، میزان روغن را کمی افزایش دهید (تا ۱.۵ پیمانه) و یا از یک تخممرغ بزرگتر استفاده کنید. همچنین زدن نهایی به مدت ۳۰ ثانیه اضافه، به سفتی بافت کمک میکند.
۴. آیا میتوان سس را طعمدار کرد؟
بله! میتوانید در انتهای کار، سیر رندهشده، پودر پاپریکا، یا حتی کمی زعفران حل شده برای تهیه سس مایونز زعفرانی به آن اضافه کنید.
۵. مدت زمان نگهداری سس مایونز خانگی بدون مواد نگهدارنده چقدر است؟
به دلیل عدم استفاده از مواد افزودنی، حداکثر تا ۳ روز در یخچال ماندگاری دارد و بهتر است در ظرف دربسته نگهداری شود تا طعم سایر مواد را به خود نگیرد.