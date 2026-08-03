این علائم خاموش سالها قبل از پارکینسون ظاهر میشوند
پارکینسون ممکن است خیلی زودتر از آنچه تصور میکنید خودش را نشان دهد. متخصصان از چند علامت خاموش پرده برداشتهاند که نباید نادیده گرفته شوند.
بیماری پارکینسون معمولاً با لرزش، کندی حرکت و سفتی عضلات شناخته میشود، اما متخصصان تأکید میکنند این بیماری میتواند سالها پیش از بروز علائم حرکتی، با نشانههای غیرحرکتی آغاز شود.
در یک گزارش آموزشی، مردی ۶۸ ساله با سابقه سه سال یبوست پیشرونده، کاهش حس بویایی، افزایش اضطراب، خستگی روزانه، سرگیجه هنگام ایستادن، بیخوابی، تکرر ادرار شبانه و کاهش وزن به پزشک مراجعه کرد. اگرچه این علائم ممکن است به بیماریهای مختلف نسبت داده شوند، اما مجموعه آنها بیش از همه با مرحله اولیه بیماری پارکینسون مطابقت دارد.
کاهش حس بویایی؛ یکی از مهمترین نشانههای اولیه
کاهش یا از دست دادن حس بویایی (آنوسمی) در بیش از ۹۰ درصد بیماران مبتلا به پارکینسون دیده میشود و اغلب سالها پیش از بروز لرزش یا سایر علائم حرکتی ظاهر میشود.
خستگی، اضطراب و مشکلات خواب
حدود ۵۰ درصد بیماران مبتلا به پارکینسون از خستگی مزمن رنج میبرند. همچنین اضطراب میتواند یکی از علائم اولیه این بیماری باشد و حتی پیش از تشخیص رسمی ظاهر شود.
اختلالات خواب نیز در حدود ۹۰ درصد بیماران مشاهده میشود و بیخوابی، شایعترین مشکل خواب در این افراد است.
یکی دیگر از اختلالات مهم، اختلال رفتاری خواب REM است؛ وضعیتی که در آن فرد هنگام خواب، رؤیاهای خود را بهصورت حرکتی اجرا میکند. مطالعات نشان دادهاند این اختلال میتواند سالها پیش از بروز بیماریهای تحلیلبرنده عصبی مانند پارکینسون ظاهر شود.
یبوست و مشکلات ادراری؛ علائمی که نباید نادیده گرفته شوند
یبوست در حدود نیمی از بیماران مبتلا به پارکینسون دیده میشود و ممکن است حتی چند دهه پیش از علائم کلاسیک بیماری آغاز شود.
بررسیهای علمی نشان دادهاند افراد مبتلا به یبوست مزمن، بیش از دو برابر بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به پارکینسون قرار دارند.
همچنین مشکلات ادراری مانند تکرر ادرار، فوریت در دفع ادرار و بیدار شدن مکرر در شب برای ادرار کردن از دیگر علائم شایع غیرحرکتی این بیماری هستند.
اهمیت تشخیص زودهنگام
متخصصان تأکید میکنند وجود یک علامت بهتنهایی به معنای ابتلا به پارکینسون نیست، اما مشاهده همزمان علائمی مانند کاهش حس بویایی، یبوست، اضطراب، اختلال خواب، خستگی و افت فشار خون هنگام ایستادن میتواند زنگ خطری باشد که نیاز به بررسی پزشکی دارد.
تشخیص زودهنگام این علائم میتواند به شناسایی سریعتر بیماری و شروع بهموقع درمان و مراقبتهای لازم کمک کند.