از صفحه ویندوز تا ساحل نیوزیلند / داستان یک عکس ماندگار

تصویر معروف قفل صفحه ویندوز ۱۰ اثر استیو مک‌کوری، آن‌قدر مشهور شد که بسیاری از کاربران برای دیدن منظره واقعی پشت این تصویر راهی این منطقه شدند.

این تصویر از ساحل Wharariki در شمالی‌ترین بخش جزیره جنوبی نیوزیلند گرفته شده است. منطقه‌ای در خلیج گلدن که به‌خاطر طاق‌های عظیم سنگی، تپه‌های شنی وسیع و غارهای دریایی منظره‌ای شبیه سیاره‌ای دیگر دارد.

استیو مک‌کوری، یکی از مشهورترین عکاسان خبری جهان همان عکاسی است که تصویر معروف دختر افغان را برای مجله نشنال جئوگرافیک ثبت کرد. پرتره‌ای که به یکی از نمادین‌ترین عکس‌های تاریخ عکاسی تبدیل شد.

مایکروسافت در سال ۲۰۱۵ برای معرفی ویندوز ۱۰ مجموعه‌ای از تصاویر نیوزیلند را سفارش داد. علاوه بر مک‌کوری، چاد کوپلند نیز در این پروژه حضور داشت. پس از عکاسی، تصاویر توسط تیم مایکروسافت ویرایش و برای استفاده در سیستم‌عامل آماده شدند.

البته محبوب شدن یک مکان فقط به یک عکس وابسته نیست. طبیعت منحصربه‌فرد، دسترسی، تجربه گردشگران و معرفی در شبکه‌های اجتماعی هم در تبدیل یک نقطه دورافتاده به مقصد گردشگری نقش دارند.