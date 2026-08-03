بازار خودرو در ایران سال‌هاست از قیمت‌های جهانی فاصله گرفته و بسیاری از خودروهایی که در بازار عرضه می‌شوند، با وجود فناوری قدیمی و کیفیتی که همواره محل انتقاد کارشناسان و مصرف‌کنندگان بوده، با قیمت‌هایی چندین برابر ارزش واقعی به فروش می‌رسند.

حالا در بخشی از برنامه «جاده مخصوص» نیز به همین موضوع اشاره شده است. در این برنامه عنوان می‌شود که اگر مسیر واردات از منطقه آزاد تهران بدون موانع فعلی انجام شود، خودرویی که امروز با قیمت ۶ تا ۷ میلیارد تومان در بازار ایران عرضه می‌شود، می‌تواند با حدود ۳ میلیارد تومان یا حتی کمتر به دست خریدار برسد.

این صحبت‌ها دوباره یک سؤال قدیمی را زنده کرده است؛ چرا مردم در ایران باید برای خودروهایی که در بسیاری از کشورها کالایی عادی محسوب می‌شوند و با قیمت‌های بسیار پایین‌تر فروخته می‌شوند، چند میلیارد تومان بیشتر پول بدهند؟ سال‌هاست خریداران خودرو هزینه سیاست‌هایی را می‌پردازند که نتیجه‌اش بازاری با قیمت‌های عجیب و دور از واقعیت شده است.