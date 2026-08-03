کیف سطلی ۱۳۰ میلیونی؛ جدیدترین شگفتانه دنیای مد
کیفی با طراحی شبیه یک سطل ساده و قیمت ۶۶۵ دلار (حدود ۱۳۰ میلیون تومان) به یکی از سوژههای داغ دنیای مد و شبکههای اجتماعی تبدیل شده است. ظاهر متفاوت این محصول باعث شده تصاویر آن به سرعت در فضای مجازی منتشر شود و توجه کاربران و علاقهمندان به مد را جلب کند.
این کیف واکنشهای متفاوتی را برانگیخته است؛ برخی آن را نمادی از خلاقیت، جسارت و نوآوری در طراحی میدانند و معتقدند دنیای مد همواره به دنبال شکستن کلیشههاست. در مقابل، گروهی دیگر قیمت بالای آن را با ظاهر سادهاش مقایسه کرده و آن را نمونهای از فاصله میان کالاهای لوکس و زندگی روزمره مردم میدانند.
کارشناسان صنعت مد میگویند در بازار کالاهای لوکس، ارزش یک محصول تنها به جنس یا کاربرد آن محدود نمیشود؛ بلکه عواملی مانند اعتبار برند، طراحی خاص، تولید محدود و حتی میزان توجهی که در شبکههای اجتماعی جلب میکند، میتواند قیمت آن را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
این کیف سطلی، تازهترین نمونه از روند روبهرشد طراحیهای غیرمتعارف در دنیای فشن است؛ محصولاتی که علاوه بر کاربری، با هدف ایجاد بحث، جلب توجه و تبدیل شدن به ترند فضای مجازی طراحی میشوند و مرز میان هنر، تبلیغات و کالای لوکس را کمرنگتر از گذشته میکنند.