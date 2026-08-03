کیف سطلی ۱۳۰ میلیونی؛ جدیدترین شگفتانه دنیای مد

این کیف واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است؛ برخی آن را نمادی از خلاقیت، جسارت و نوآوری در طراحی می‌دانند و معتقدند دنیای مد همواره به دنبال شکستن کلیشه‌هاست. در مقابل، گروهی دیگر قیمت بالای آن را با ظاهر ساده‌اش مقایسه کرده و آن را نمونه‌ای از فاصله میان کالاهای لوکس و زندگی روزمره مردم می‌دانند.

کارشناسان صنعت مد می‌گویند در بازار کالاهای لوکس، ارزش یک محصول تنها به جنس یا کاربرد آن محدود نمی‌شود؛ بلکه عواملی مانند اعتبار برند، طراحی خاص، تولید محدود و حتی میزان توجهی که در شبکه‌های اجتماعی جلب می‌کند، می‌تواند قیمت آن را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

این کیف سطلی، تازه‌ترین نمونه از روند رو‌به‌رشد طراحی‌های غیرمتعارف در دنیای فشن است؛ محصولاتی که علاوه بر کاربری، با هدف ایجاد بحث، جلب توجه و تبدیل شدن به ترند فضای مجازی طراحی می‌شوند و مرز میان هنر، تبلیغات و کالای لوکس را کمرنگ‌تر از گذشته می‌کنند.

منبع خبرآنلاین

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