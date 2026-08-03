شوآف محسن افشانی در پیادهروی اربعین با دو گوشی گرانقیمت+ فیلم
محسن افشانی با انتشار ویدیویی از پیادهروی اربعین، توجهها را به خود جلب کرد.
او در این ویدیو، دو گوشی تلفن همراه خود را از جیبش خارج میکند و داخل یک کلمن آب و یخ قرار میدهد. افشانی با اشاره به گرمای شدید هوا میگوید برای خنک کردن گوشیهایش از این روش استفاده کرده است.
در ادامه، یکی از افراد عراقی حاضر در محل با گفتن کلمه «تکنولوژی» به ضدآب بودن گوشیهای هوشمند اشاره میکند؛ موضوعی که این ویدیو را مورد توجه قرار داده است.
البته برخی کاربران اعتقاد دارند این ویدئو قدیمی و مربوط به سالهای گذشته است.