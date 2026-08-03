«ماکان بند» تعطیل شد

طبق شنیده‌ها، گروه ماکان بند پس از حدود یک دهه فعالیت مشترک، به پایان مسیر خود نزدیک شده و قرار است امیر مقاره و رهام هادیان از این پس فعالیت‌های هنری خود را به‌صورت مستقل ادامه دهند. گفته می‌شود این اتفاق چند روزی است رخ داده، اما تاکنون به‌صورت رسمی از سوی اعضای گروه یا مدیر برنامه‌های آن‌ها اعلام نشده است.

ماکان بند که از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد، با قطعاتی مانند «هر بار این درو»، «دیوونه من»، «یه لحظه نگام کن» و برگزاری کنسرت‌های متعدد، به یکی از موفق‌ترین گروه‌های پاپ ایران تبدیل شد. با این حال، تا زمان انتشار اطلاعیه رسمی، خبر جدایی این گروه در حد شنیده‌ها است و نمی‌توان آن را به‌صورت قطعی تأیید کرد.