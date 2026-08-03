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مرگ غم انگیز دختر 7ساله در پارک بدلیل دستکاری در پایه های برق

مرگ غم انگیز دختر 7ساله در پارک بدلیل دستکاری در پایه های برق
کد خبر : 1821838
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دختر هفت‌ساله که برای بازی به یکی از پارک‌های اسلامشهر رفته بود بر اثر برق گرفتگی جان باخت.

 روزنامه «ایران» نوشت: این دختر بچه که دلسا نام داشت شامگاه پنجشنبه در یکی از پارک‌های اسلامشهر دچار حادثه شد.

یک مقام شهرداری اسلامشهر، در این خصوص  گفت: «بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد یکی از پایه‌های روشنایی این بوستان دستکاری شده است.» به گفته او، در برخی بوستان‌ها افرادی از جمله دستفروشان یا معتادان برای استفاده غیرمجاز از برق، اقدام به باز کردن پایه‌های روشنایی و دستکاری اتصالات می‌کنند؛ اقدامی که به گفته این مقام شهرداری، پیش‌تر نیز مشکلاتی برای تأسیسات شهری ایجاد کرده است. یکی از سناریوهای در دست بررسی این است که در پی دستکاری اتصالات، همزمان با آبیاری فضای سبز، جریان برق به زمین منتقل شده و محدوده اطراف پایه روشنایی برق‌دار شده باشد.

او در عین حال تأکید کرد: «نگهداری تأسیسات روشنایی پارک‌ها به پیمانکار تخصصی واگذار شده و بازدیدهای دوره‌ای نیز انجام می‌شود، اما تشخیص علت قطعی حادثه بر عهده کارشناسان فنی و مراجع ذی‌صلاح است و تا پایان بررسی‌ها نمی‌توان درباره علت نهایی اظهار نظر کرد. در صورتی که در جریان تحقیقات، قصور یا تخلفی احراز شود، مطابق قانون با مسئولان آن برخورد خواهد شد.»

تحقیقات درباره ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد و مقام‌های مسئول اعلام کرده‌اند نتایج نهایی پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی منتشر خواهد شد.

 

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