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قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1821717
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱۲ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۱۲ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,910,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,207,400

درهم امارات

520,040

پوند انگلیس

2,575,400

لیر ترکیه

40,300

فرانک سوئیس

2,368,300

یوان چین

284,300

ین ژاپن

 12,320

وون کره جنوبی

1,337

دلار کانادا

1,364,200

دلار استرالیا

1,342,000

دلار نیوزیلند

1,125,800

دلار سنگاپور

1,492,100

روپیه هند

20,280

روپیه پاکستان

6,838

دینار عراق

1,345

پوند سوریه

15,690

افغانی

29,030

کرون دانمارک

294,900

کرون سوئد

201,300

کرون نروژ

202,100

ریال عربستان

508,580

ریال قطر

524,200

ریال عمان

4,966,200

دینار کویت

6,182,400

دینار بحرین

5,063,100

رینگیت مالزی

468,700

بات تایلند

57,290

دلار هنگ کنگ

243,700

روبل روسیه

24,060

منات آذربایجان

1,125,100

درام ارمنستان

5,220

لاری گرجستان

730,000

سوم قرقیزستان

21,840

سامانی تاجیکستان

204,400

منات ترکمنستان

521,800
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