قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۱۲ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
183,420,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
180,975,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
244,552,000
|
طلای دست دوم
|
180,975,880
|
آبشده کمتر از کیلو
|
795,530,000
|
مثقال طلا
|
795,460,000
|انس طلا
|
4,059.79
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,845,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,796,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
944,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
528,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,790,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|890,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
460,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
21,170,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
19,780,000
|
حباب نیم سکه
|
30,920,000
|
حباب ربع سکه
|
70,430,000
|
حباب سکه گرمی
|
46,410,000