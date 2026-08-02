تصاویر دردناک از کشته های مهاجرت به اسپانیا + فیلم
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تاکنون ۹۰ نفر در پی مهاجرت مرگبار به سئوتا جان خود را از دست دادند. احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.
شمار قربانیان تلاش هزاران مهاجر برای عبور از مغرب به شهر سئوتای اسپانیا به ۹۰ نفر افزایش یافت.
مقامهای اسپانیایی اعلام کردند تاکنون ۷۴ جسد را در امتداد سواحل این منطقه پیدا کردهاند و مقامهای مغرب نیز از کشف ۱۶ جسد دیگر خبر دادهاند.
عملیات جستوجو همچنان ادامه دارد و مقامها هشدار دادهاند که با ادامه بررسی مناطق ساحلی، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.