۵ نشانه هشداردهنده کمبود اکسیژن در خون
کاهش سطح اکسیژن خون همیشه با یک علامت واضح شروع نمیشود؛ گاهی بدن با نشانههایی ساده اما مهم هشدار میدهد که میزان اکسیژنرسانی به اندامها، بهویژه مغز و قلب، دچار مشکل شده است.
کاهش سطح اکسیژن خون همیشه با یک علامت واضح شروع نمیشود؛ گاهی بدن با نشانههایی ساده اما مهم هشدار میدهد که میزان اکسیژنرسانی به اندامها، بهویژه مغز و قلب، دچار مشکل شده است. شناخت این علائم میتواند به تشخیص زودهنگام و جلوگیری از عوارض جدی کمک کند. در ادامه با پنج نشانهای آشنا میشوید که ممکن است خبر از پایین بودن اکسیژن خون بدهند.