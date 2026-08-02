اولین تصویر از دو کودک بازمانده حمله به قشم

تصویری از دو کودک که پس از حمله بامدادی آمریکا به یک خانه مسکونی در قشم از زیر آوار زنده بیرون کشیده شدند، منتشر شده است؛ کودکانی که در این حادثه پدر، مادر و برادر خود را از دست دادند و حالا تنها بازماندگان خانه‌ای هستند که در چند لحظه به تلی از آوار تبدیل شد.

تصویر دو کودکی که در حمله به قشم خانواده‌شان را از دست دادند

ساعت دیواری، روی عدد ۳:۳۶ بامداد متوقف مانده است؛ عقربه‌هایی که به گفته خبرنگار حاضر در محل، زمان فرو ریختن خانه‌ای در محله چاه‌تنگوی قشم را نشان می‌دهد. خانه‌ای که تا چند ساعت پیش، محل زندگی یک خانواده پنج ‌نفره بود و اکنون به تلی از آوار تبدیل شده است؛ آواری که از زیر آن پیکر پدر، مادر و یکی از فرزندان خانواده بیرون کشیده شد و دو کودک دیگر نیز با جراحات به بیمارستان منتقل شدند.

تصویر ۳ عضو این خانواده که به شهادت رسیدند

حمله بامداد پنج‌شنبه، هشتم مرداد، پس از سه شب وقفه در درگیری‌ها رخ داد؛ زمانی ‌که مقام‌های ایرانی از توافق برای توقف حملات با میانجیگری برخی کشورها سخن گفته بودند. اما بامداد پنج‌شنبه، حملات بار دیگر از سر گرفته شد و بنا بر اعلام مقام‌های ایران استان‌های هرمزگان، خوزستان، بوشهر، فارس و زنجان هدف حملات قرار گرفتند. بیشترین توجه اما به جزیره قشم معطوف شد؛ جایی ‌که یک واحد مسکونی در محله چاه‌تنگو هدف اصابت قرار گرفت. احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اعلام کرد این خانه محل زندگی یک خانواده پنج ‌نفره بوده و عملیات امداد و آواربرداری بلافاصله پس از حمله آغاز شده است. در نخستین ساعات، دو کودک از زیر آوار زنده خارج شدند و امدادگران جست‌وجو برای یافتن سه عضو دیگر خانواده را ادامه دادند.

ساعاتی بعد با پایان عملیات آواربرداری، مقام‌های استانی اعلام کردند پدر، مادر و یک کودک این خانواده جان باخته‌اند و دو فرزند دیگر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شده‌اند. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز در اطلاعیه‌ای از پایدار بودن وضعیت عمومی دو کودک مجروح خبر داد و اعلام کرد همه ظرفیت‌های درمانی برای رسیدگی به مصدومان به‌کار گرفته شده است. تصاویر و گزارش‌های منتشرشده از محل حادثه، تصویری متفاوت از محل اصابت ارائه می‌کنند.

خبرنگار صداوسیما که از مقابل خانه ویران‌شده گزارش می‌داد با اشاره به ساعت متوقف ‌شده روی دیوار گفت این خانه متعلق به یک راننده تاکسی بوده و در محله‌ای کاملاً مسکونی قرار داشته است؛ محله‌ای که ساکنان آن عمدتاً از طریق صیادی، کارگری، پاکبانی و مشاغل ساختمانی امرار معاش می‌کنند. به گفته او، خانواده شب قبل زیر همین سقف شام خورده بودند و چند ساعت بعد، برخی از آنان زیر آوار جان باختند. در پی این حمله، سازمان منطقه آزاد قشم از اسکان اضطراری ۲۰ خانوار آسیب‌دیده در هتل‌آپارتمان‌های جزیره خبر داد و اعلام کرد، ارزیابی خسارت‌ها و تأمین نیازهای اولیه ساکنان ادامه دارد. استاندار هرمزگان نیز با حضور در محل حادثه، هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی را مغایر با موازین بین‌المللی توصیف کرد و وعده داد، روند جبران خسارت‌ها و اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده با فوریت انجام شود. حمله به قشم تنها بخش درگیری‌های بامداد پنج‌شنبه نبود. همزمان مقام‌های ایرانی از حملات به مناطقی در خوزستان، بوشهر، فارس و زنجان نیز خبر دادند؛ حملاتی که بنا بر گزارش‌ها در زنجان به کشته شدن سه عضو سپاه پاسداران انجامید.