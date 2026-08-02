۵ لیموناد پرطرفدار و گران کافه ها را خودتان در منزل درست کنید
لیموناد جزو محبوبترین نوشیدنیهای کافهای در روزهای گرم سال است که شما میتوانید بهسادگی آن را در منزل تهیه کنید. یک لیوان لیموناد تازه، فراتر از یک نوشیدنی ساده، جادوی خنکای طبیعت در روزهای گرم است.
اگر به دنبال جانی دوباره در روزهای داغ هستید، هیچچیز جای لذت یک لیموناد تازه و دستساز را نمیگیرد. با این ۵ لیموناد پرطرفدار که در کافهها میبینید، دنیایی از طعمهای خوشآب و رنگ را کشف کنید
۱. لیموناد کلاسیک
برای تهیه یک لیوان لیموناد کلاسیک برای یک نفر، کافی است تا یک عدد لیموترش متوسط و تازه را پوست بگیرید و به چهار قسمت تقسیم کنید. سپس هستههای لیمو را جدا کنید و آن را داخل مخلوطکن بیندازید. حالا میتوانید ۲ قاشق غذاخوری شکر یا یک قاشق غذاخوری عسل را هم به همراه نصف لیوان یخ و نصف لیوان آب گازدار، داخل مخلوطکن بریزید. بهتر است آب گازدار، کاملا سرد باشد. پس از اینکه تمام مواد را داخل مخلوطکن ریختید، آنها را به مدت ۳ دقیقه کاملا میکس کنید تا لیموناد کلاسیک شما آماده بشود. اگر آب گازدار در دسترس شما نبود، میتوانید از آب ساده یا نوشابه اسپرایت هم استفاده کنید. شما میتوانید مقدار شکر یا عسل را بنابر ذائقهتان، کمی کم یا زیاد کنید.
۲. لیموناد هندوانه
لیموناد هندوانه جزو لیمونادهای بسیار جذاب و هیجانانگیز برای گرمترین روزهای سال است. برای تهیه این لیموناد برای یک نفر باید یک لیوان هندوانه خردشده و بدون هسته را بههمراه یک عدد لیموترش تازه و پوستکنده، نصف لیوان آب سرد، ۱ قاشق غذاخوری شکر، یک قاشق غذاخوری آبلیموی تازه و یکچهارم لیوان یخ، داخل مخلوطکن بریزید و تمام مواد را حدود ۳ دقیقه با یکدیگر میکس کنید. شما میتوانید لیوان حاوی لیموناد هندوانه را با مقداری برگ نعنای تازه، تزئین و سرو کنید. در دستور این نوشیدنی خنک میتوان آب ساده را با آب گازدار هم جایگزین کرد.
۳. لیموناد رزماری و خیار
این لیموناد، جزو لیمونادهای مدیترانهای و با طعمی بسیار جدید و جذاب است که این روزها در منوی بسیاری از کافههای سطح شهر به چشم میخورد. برای تهیه لیموناد رزماری و خیار برای یک نفر باید یک عدد خیار متوسط، کاملا سفت و بدون تخمه را پوست بگیرید و پس از خرد کردن، داخل مخلوطکن بریزید. سپس، یک قاشق چایخوری برگ رزماری تازه و خردشده، نصف لیوان آب گازدار، یکچهارم لیوان آب ساده، یکچهارم لیوان یخ، یک قاشق غذاخوری سرخالی سیروپ و دو قاشق غذاخوری آبلیموی تازه را هم به خیارهای خردشده اضافه و مخلوطکن را روشن کنید. اجازه بدهید تا تمام مواد حدود ۳ دقیقه با یکدیگر میکس و آماده مصرف بشوند. در این دستور میتوانید بهجای یک قاشق غذاخوری سیروپ از دو قاشق غذاخوری شکر استفاده کنید.
۴. لیموناد آویشن و زنجبیل
یک لیموناد متفاوت با تهمزهای تند و ترش! این لیموناد میتواند بهعنوان یک نوشیدنی انرژیزا در روزهای گرم و خستهکننده تابستان مطرح شود. برای تهیه لیموناد آویشن و زنجبیل برای یک نفر باید یک لیوان آب گازدار و خنک را به همراه یک قاشق غذاخوری عسل، یک قاشق چایخوری آویشن تازه، نصف قاشق غذاخوری زنجبیل تازه و رندهشده، دو قاشق غذاخوری آبلیموی تازه، یک قاشق چایخوری رنده پوست لیموترش و نصف لیوان یخ، داخل مخلوطکن بریزید و ۳ دقیقه تمام مواد را میکس کنید. لطافت بینظیری که بین ترشی، تندی و شیرینی این لیموناد ایجاد میشود، شما را شگفتزده خواهد کرد. بهتر است برای تزئین این لیموناد، از یک شاخه کوتاه آویشن تازه استفاده کنید.
۵. لیموناد گیلاس
یک لیموناد بسیار خوشرنگ و خوشطعم برای پذیراییهای خاص در تابستان! برای تهیه این لیموناد ترش و شیرین برای یک نفر باید نصف لیوان گیلاس شیرین و بدون هسته را داخل مخلوطکن بریزید. سپس، یک عدد لیموترش متوسط پوستکنده و بدون هسته، یک و نیم قاشق غذاخوری شکر، نصف قاشق غذاخوری آبلیموی تازه، نصف لیوان یخ و نصف لیوان آب سرد را هم به مخلوطکن اضافه کنید. تمام مواد را حدود ۴ تا ۵ دقیقه میکس کنید تا بافت گیلاس در لیموناد کاملا یکنواخت بشود! این لیموناد با پالپ گیلاس میتواند برای کودکان هم بسیار جذاب باشد!