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تفاوت پهلوی با جمهوری اسلامی از نگاه یک گروگان + فیلم

تفاوت پهلوی با جمهوری اسلامی از نگاه یک گروگان + فیلم
کد خبر : 1821428
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جان لیمبرت، گروگان سابق سفارت آمریکا در تهران که مهمان اینترنشنال بود گفت: قدرت فرهنگی و خلاقیت مردم ایران انکارشدنی نیست؛ سواد ایرانیان از ۵۰ درصد دوران پهلوی، به ۹۵ درصد در امروز رسیده است.

جان لیمبرت در پاسخ به این سوال که ایران امروز با ایرانی که قبلا او در آن زندگی می کرده، چه فرقی کرده، بیان کرد: زمانی که ما آنجا بودیم میزان سواد بین مردم ۵۰ درصد بود ولی الان در ۹۵ درصد است، مخصوصا بین خانم ها. مثلا در دانشگاه ها، ۶۰ درصد دانشجوها دختر هستند. مردم با استعداد و خلاقیتی دارند.

منبع همشهری
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