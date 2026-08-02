استوری توهین آمیز سحر دولتشاهی خبرساز شد + فیلم

یکسری ها که ادعای آزادی بیان و انسانیت دارند و می گویند باید به همه ادیان احترام گذاشت. آزادی بیان باید داشته باشیم و از این حرف های پوچ می زنند و حتی خودشان به حرف خودشان باور ندارند، به اذان ۲ میلیارد مسلمان روی کره زمین جسارت می کنند. چه کسی؟ همین سلبریتی دست نشانده. اصلاً ایران را کنار بگذاریم، ۲ میلیارد آدم در دنیا به این واژه احترام می‌ گذارند.

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