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استوری توهین آمیز سحر دولتشاهی خبرساز شد + فیلم

استوری توهین آمیز سحر دولتشاهی خبرساز شد + فیلم
کد خبر : 1821355
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کاربران خواستار برخورد با سحر دولتشاهی، بازیگر توهین کننده به اذان شدند.

یکسری ها که ادعای آزادی بیان و انسانیت دارند و می گویند باید به همه ادیان احترام گذاشت. آزادی بیان باید داشته باشیم و از این حرف های پوچ می زنند و حتی خودشان به حرف خودشان باور ندارند، به اذان ۲ میلیارد مسلمان روی کره زمین جسارت می کنند. چه کسی؟ همین سلبریتی دست نشانده. اصلاً ایران را کنار بگذاریم، ۲ میلیارد آدم در دنیا به این واژه احترام می‌ گذارند.

در ویدئو واکنش های کاربران به رفتار بازیگر زن ایرانی را ببینید.

منبع همشهری
انتهای پیام/
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