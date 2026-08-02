حلوای بحرینی؛ ویژه اربعین
حلوا بحرینی نوعی حلوای عربی بسیار خوشمزه و خاص است که میتوانید برای مراسم مذهبی یا به عنوان دسر آن را تهیه کنید.
حلوای بحرینی، دسری خوشمزه و مجلسی با بافتی کشدار و طعمی متفاوت از شکلات و کارامل است. این حلوا با آرد، شکر، پودر کاکائو، گلاب، کره و مغز گردو تهیه میشود و انتخابی مناسب برای علاقهمندان به دسرهای سنتی با طعمهای تازه است. حلوای بحرینی نوعی دسر عربی خوشمزه و مجلسی است که طعم شکلات و کارامل را بهطور همزمان دارد. اگر به دنبال تجربه مزههای جدید هستید، این حلوای خوشمزه را امتحان کنید.
مواد لازم
آرد گندم: ۷۰ گرم
شکر: ۲۰۰ گرم
گلاب: نصف لیوان
پودر کاکائو: ۱ قاشق غذاخوری
روغن مایع: نصف لیوان
کره: ۵۰ گرم
هل: ۱ قاشق چایخوری
پودر زنجبیل: یکچهارم قاشق چایخوری
آب: ۳ تا ۴ لیوان
مغز گردوی خردشده: نصف لیوان
طرز تهیه
مرحله اول؛ آماده کردن مخلوط آرد
ابتدا آرد، پودر کاکائو و آب را داخل یک کاسه مناسب بریزید و با همزن دستی خوب هم بزنید تا مخلوطی یکدست و روان به دست آید.
مرحله دوم؛ کاراملی کردن شکر
یک ماهیتابه بزرگ و نچسب را روی حرارت قرار دهید تا داغ شود. سپس حرارت را کم کنید و شکر را داخل ماهیتابه بریزید.
اجازه دهید شکر از اطراف شروع به آب شدن کند و در این مرحله آن را هم نزنید. وقتی نیمی از شکر با حرارت کم آب شد، ماهیتابه را آرام تکان دهید تا باقیمانده شکر نیز کاراملی شود.
حالا روغن را اضافه کنید و شکر آبشده و روغن را هم بزنید تا کاملاً یکدست شوند.
مرحله سوم؛ ترکیب نهایی حلوا
مخلوط آرد و کاکائویی را که از قبل آماده کردهاید، به ماهیتابه اضافه کنید و بلافاصله هم بزنید. در ابتدای کار، مایه آردی داخل کارامل سفت میشود؛ نگران نباشید و حدود ۵ دقیقه با حرارت کم، آرام هم بزنید تا مایه کمکم باز شود.
وقتی حلوا کاملاً نرم و روان شد، گلاب، پودر هل و زنجبیل را اضافه کنید و هم بزنید تا مواد یکدست شوند. سپس کره را اضافه کنید و هم بزنید تا کاملاً آب شود.
در آخر، مغز گردوی خردشده را اضافه کنید و مواد را هم بزنید. حالا حلوای بحرینی کشدار و خوشمزه شما آماده سرو است. حلوا را داخل ظرف سرو بریزید و با مغز گردو تزیین کنید.
نکات مهم
این حلوا بهطور طبیعی بافتی شل و کشدار دارد و باید مانند دسر با قاشق سرو شود.
برای تهیه حلوا بهتر است از آرد سبوسدار استفاده کنید. آرد نان سنگک، به دلیل سبوس بیشتر، گزینه مناسبی است و میتواند حلوا را خوشرنگتر و خوشمزهتر کند.
گلاب، عصاره خوشبوی گل محمدی است و نوع مرغوب آن در شهرهایی مانند کاشان و میمند فارس تهیه میشود.
هنگام خرید گلاب دقت کنید که گلاب اصل، بوی گل محمدی دارد و نباید بوی ترشیدگی بدهد.
گلاب مرغوب، شفاف، روشن و بدون رسوب است و طعمی نسبتاً سنگین و مایل به تلخی دارد.