تصاویری از محل سقوط هواپیمای توریستی + فیلم

در پی سقوط یک فروند هواپیمای گردشگری در جنوب پرو، دست‌کم ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند.

این هواپیمای سبک که برای پرواز گردشگری بر فراز خطوط باستانی نازکا به پرواز درآمده بود، با ۱۳ سرنشین دچار سانحه شد و سقوط کرد.

تصاویر منتشرشده از محل حادثه، تلاش نیروهای آتش‌نشانی برای مهار آتش و خاموش کردن بقایای هواپیمای سقوط‌کرده را نشان می‌دهد.