تصاویری از محل سقوط هواپیمای توریستی + فیلم
کد خبر : 1821323
بر اثر سقوط یک فروند هواپیمای توریستی ۱۳ سرنشین آن جان خود را از دست دادند. این حادثه در جنوب پرو رخ داد.
در پی سقوط یک فروند هواپیمای گردشگری در جنوب پرو، دستکم ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند.
این هواپیمای سبک که برای پرواز گردشگری بر فراز خطوط باستانی نازکا به پرواز درآمده بود، با ۱۳ سرنشین دچار سانحه شد و سقوط کرد.
تصاویر منتشرشده از محل حادثه، تلاش نیروهای آتشنشانی برای مهار آتش و خاموش کردن بقایای هواپیمای سقوطکرده را نشان میدهد.
منبع همشهریانتهای پیام/