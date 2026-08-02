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تصاویری از محل سقوط هواپیمای توریستی + فیلم

تصاویری از محل سقوط هواپیمای توریستی + فیلم
کد خبر : 1821323
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بر اثر سقوط یک فروند هواپیمای توریستی ۱۳ سرنشین آن جان خود را از دست دادند. این حادثه در جنوب پرو رخ داد.

در پی سقوط یک فروند هواپیمای گردشگری در جنوب پرو، دست‌کم ۱۳ نفر جان خود را از دست دادند.

این هواپیمای سبک که برای پرواز گردشگری بر فراز خطوط باستانی نازکا به پرواز درآمده بود، با ۱۳ سرنشین دچار سانحه شد و سقوط کرد.

تصاویر منتشرشده از محل حادثه، تلاش نیروهای آتش‌نشانی برای مهار آتش و خاموش کردن بقایای هواپیمای سقوط‌کرده را نشان می‌دهد.

منبع همشهری
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