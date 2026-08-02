این صبحانه بدنتان را در برابر سرطان مقاوم میکند
پژوهشها نشان میدهد انتخاب مواد غذایی سالم در وعده صبحانه میتواند با کاهش التهاب، بهبود سلامت روده و کاهش خطر ابتلا به برخی سرطانها و بیماریهای مزمن همراه باشد.
کارشناسان معتقدند انتخاب مواد غذایی طبیعی و مغذی در آغاز روز میتواند به حفظ سلامت بدن و کاهش خطر ابتلا به برخی بیماریهای مزمن، ازجمله بعضی انواع سرطان، کمک کند.
اگرچه هیچ ماده غذایی بهتنهایی نمیتواند از ابتلا به سرطان جلوگیری کند، اما شواهد علمی نشان میدهد که الگوی غذایی سالم در کنار سایر عوامل سبک زندگی، نقش مهمی در کاهش خطر ابتلا به سرطان دارد. مصرف متنوع غلات کامل، میوهها، سبزیجات، حبوبات، مغزها و لبنیات کمچرب، ویتامینها، مواد معدنی، فیبر و ترکیبات گیاهی مفیدی را در اختیار بدن قرار میدهد که میتوانند از سلولها در برابر آسیب محافظت کنند.
این مواد غذایی همچنین با کاهش التهاب، بهبود سلامت روده و حفظ وزن سالم مرتبط هستند؛ عواملی که میتوانند در کاهش خطر ابتلا به بسیاری از بیماریهای مزمن نقش داشته باشند.
غلات کامل؛ گزینهای مناسب برای آغاز روز
یکی از سادهترین روشها برای داشتن صبحانهای سالم، انتخاب غلات کامل است. خوراکیهایی مانند بلغور جو دوسر، غلات صبحانه سبوسدار با قند افزوده کم و نان سبوسدار، فیبر زیادی دارند و میتوانند احساس سیری را برای مدت طولانیتری حفظ کنند.
فیبر علاوه بر کمک به عملکرد دستگاه گوارش، با کاهش خطر ابتلا به سرطان روده نیز ارتباط دارد. با این حال، بسیاری از افراد فیبر بسیار کمتری از میزان توصیهشده دریافت میکنند و صبحانه میتواند فرصت مناسبی برای افزایش مصرف روزانه آن باشد.
میوهها و مواد غذایی سرشار از آنتیاکسیدان
میوههای تازه نیز گزینه مناسبی برای صبحانه هستند. انواع توتها، سیب، موز و پرتقال حاوی آنتیاکسیدانها و ترکیبات طبیعی دیگری هستند که میتوانند به محافظت از سلولهای بدن کمک کنند. ترکیب میوه با ماست یونانی ساده یا اضافه کردن موز خردشده به جو دوسر، نمونههایی از صبحانههای مغذی و سیرکنندهای هستند که بدون نیاز به افزودن قند زیاد، طعم شیرین طبیعی دارند.
پروتئین را فراموش نکنید
مصرف پروتئین در وعده صبحانه اهمیت دارد، زیرا میتواند به حفظ توده عضلانی و کنترل گرسنگی کمک کند. ماست یونانی، تخممرغ، کره بادامزمینی، مغزها، دانهها و گوشت مرغ کمچرب از منابع مناسب پروتئین هستند.
تخممرغ نیز میتواند بخشی از رژیم غذایی سالم باشد بهویژه اگر همراه با سبزیجات، نان سبوسدار و نه در کنار مواد غذایی مانند بیکن، سوسیس یا نان سفید مصرف شود.
قهوه؛ نوشیدنی ممنوعه نیست
افرادی که به نوشیدن قهوه صبحگاهی عادت دارند نیز نیازی به حذف آن ندارند. نتایج برخی پژوهشها نشان دادند که مصرف متعادل قهوه با کاهش خطر ابتلا به برخی بیماریها، ازجمله بعضی انواع سرطان، ارتباط دارد.
قهوه، حاوی صدها ترکیب طبیعی است که ممکن است اثرات محافظتی برای بدن داشته باشند. با این حال، قهوه ساده یا قهوه همراه با مقدار کمی شیر، در مقایسه با نوشیدنیهای سرشار از شکر، خامه و شربتهای طعمدهنده، انتخاب سالمتری محسوب میشود.
صبحانه سالم همیشه صبحانه سنتی نیست
صبحانه سالم به معنای مصرف غذاهای سنتی در وعده صبحانه نیست. نان سبوسدار با سبزیجات و مرغ کمچرب، اسموتی حاوی اسفناج، انواع توت و ماست یا حتی سالاد همراه با نان سبوسدار میتواند مواد مغذی مورد نیاز بدن را تامین کند. هدف اصلی، افزایش مصرف مواد غذایی کامل و کاهش مصرف خوراکیهای فرآوریشده است.
مصرف مواد غذایی فرآوریشده را کاهش دهید
خوراکیهایی مانند شیرینیها، دونات، غلات صبحانه شیرین، نان سفید، بیکن، سوسیس و سایر گوشتهای فرآوریشده بهتر است با دفعات کمتری مصرف شوند. این مواد غذایی اغلب حاوی مقادیر زیادی کربوهیدرات تصفیهشده، سدیم، چربی اشباع و مواد نگهدارنده هستند و مصرف منظم آنها با افزایش خطر چاقی، بیماریهای قلبی، دیابت نوع ۲ و برخی انواع سرطان ارتباط دارد.
صبحانه سالم میتواند ساده و سریع باشد
مشغله صبحگاهی، بهانهای برای حذف کامل صبحانه نیست. نان سبوسدار با کره بادامزمینی، ماست یونانی همراه با توتها، جو دوسر تهیهشده از شب قبل یا میوه همراه با یک مشت مغزها، گزینههایی سریع و مغذی هستند که میتوانند انرژی مورد نیاز بدن را در طول روز تامین کنند.
طبق گزارش ساینس، با این حال، صبحانه فقط یکی از اجزای سبک زندگی سالم است. فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن سالم، پرهیز از مصرف دخانیات، خواب کافی و داشتن رژیم غذایی مغذی در طول روز، در کنار یکدیگر میتوانند به کاهش خطر ابتلا به سرطان و بهبود سلامت عمومی کمک کنند.