ارگان رسمی رسانه ای شهرداری تهران در ویدئویی به بیان احتمالات و امکان های ردیابی های فایل های صوتی توسط سرویس های جاسوسی پرداخته و به این سوال پاسخ داده است که چرا از رهبر سوم هیچ صدایی منتشر نمی‌شود؟

در این ویدئوی کوتاه گفته می شود:

هر فایل صوتی لایه‌های پنهانی دارد که سرویس‌های اطلاعاتی می‌توانند از آن‌ها ابعاد فیزیکی، جغرافیایی، زمانی، سخت‌افزاری و زیستی گوینده را استخراج بکنند. به هر حال ۵ محور اصلی دارد:

محور اول: آکوستیک محیطی و هندسه اتاق

هر فضای بسته امضای صوتی منحصربه‌فردی دارد. با محاسبه زمانی که انرژی صدا پس از قطع منبع ۶۰ دسی‌بل افت می‌کند، حجم تقریبی اتاق تخمین زده می‌شود. بازتاب‌های اولیه فاصله گوینده تا دیوارها و ارتفاع سقف را نشان می‌دهد و جذب فرکانسی مصالح مثل فرش، بتن یا شیشه را مشخص می‌کند.

محور دوم: تحلیل فرکانس شبکه برق

شبکه‌های برق با فرکانس ۵۰ یا ۶0 هرتز کار می‌کنند، اما این فرکانس کمی نوسان دارد. همهمه الکترومغناطیسی ضعیف آن در پس‌زمینه صدا ضبط می‌شود. سرویس‌های اطلاعاتی با تطبیق این نوسان‌ها با پایگاه داده لحظه‌ای کشورها، تاریخ، دقیق ساعت و حتی بخش خاصی از شبکه برق محل ضبط را ردیابی می‌کنند.

محور سوم: طیف‌نگاری و امضای سخت‌افزاری دستگاه

هر میکروفون و دستگاه ضبط اثر متفاوتی روی فایل می‌گذارد. میکروفون گوشی‌های همراه فرکانس‌های بم را تضعیف می‌کنند و قطعات ارزان‌قیمت اعوجاج هارمونیک خاصی ایجاد می‌کنند که مثل اثر انگشت دستگاه عمل می‌کند.

محور چهارم: نویزهای پس‌زمینه

صدای سیستم‌های تهویه، ژنراتورها یا تجهیزات خنک‌کننده مشخصات فنی محل را فاش می‌کنند. در محیط باز هم صدای باد، الگوی ترافیک، ارتفاع هواپیماها یا حتی نوع حشرات و پرندگان بومی می‌تواند جغرافیا را محدودتر بکند.

محور پنجم: زیست‌سنجی صوتیرزونانس‌های مجرای صوتی یا فرکانس‌های فورمانت ابعاد فیزیکی نای، دهان و بینی را نشان می‌دهند. حتی اگر از دستگاه تغییر صدا استفاده شود، نرم‌افزارها می‌توانند فیلتر را معکوس کنند. الگوی تنفس و وقفه‌های میان کلام هم وضعیت جسمانی، ضربان قلب و میزان استرس گوینده را مشخص می‌کند.