خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1821274
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۱۱ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۱۱ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,937,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,239,000

درهم امارات

527,500

پوند انگلیس

2,605,300

لیر ترکیه

40,900

فرانک سوئیس

2,402,300

یوان چین

288,400

ین ژاپن

 12,320

وون کره جنوبی

1,357

دلار کانادا

1,383,800

دلار استرالیا

1,361,300

دلار نیوزیلند

1,142,000

دلار سنگاپور

1,513,500

روپیه هند

20,280

روپیه پاکستان

6,936

دینار عراق

1,367

پوند سوریه

15,913

افغانی

30,270

کرون دانمارک

299,100

کرون سوئد

204,200

کرون نروژ

205,000

ریال عربستان

515,880

ریال قطر

531,400

ریال عمان

5,008,400

دینار کویت

6,240,100

دینار بحرین

5,111,700

رینگیت مالزی

474,400

بات تایلند

58,120

دلار هنگ کنگ

247,200

روبل روسیه

24,410

منات آذربایجان

1,137,200

درام ارمنستان

5,590

لاری گرجستان

731,300

سوم قرقیزستان

22,150

سامانی تاجیکستان

207,300

منات ترکمنستان

529,300
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل