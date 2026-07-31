دعایی از مفاتیح الجنان برای گشایش رزق
در آموزههای اسلامی، دعا یکی از راههای جلب برکت و گشایش در زندگی معرفی شده است. در مفاتیحالجنان با ترجمه استاد حسین انصاریان، دعایی برای طلب روزی نقل شده که سفارش شده است پس از نماز عشاء خوانده شود؛ دعایی که در آن بنده با اعتراف به ناآگاهی از محل روزی، همه اسباب رزق را به لطف و رحمت الهی میسپارد و از خداوند وسعت روزی و آسان شدن راه کسب آن را درخواست میکند.
استاد شیخ حسین انصاریان در کتاب مفاتیح الجنان که با ترجمه خود اوست دعایی را برای طلب روزی ذکر کرده است که بعد از نماز عشاء می بایست خوانده شود.
دعای طلب روزی:
اللّٰهُمَّ إِنَّهُ لَیْسَ لِی عِلْمٌ بِمَوْضِعِ رِزْقِی، وَإِنَّما أَطْلُبُهُ بِخَطَراتٍ تَخْطُرُ عَلَیٰ قَلْبِی، فَأَجُولُ فِی طَلَبِهِ الْبُلْدانَ، فَأَنَا فِیَما أَنَا طالِبٌ کَالْحَیْرانِ، لَاأَدْرِی أَفِی سَهْلٍ هُوَ أَمْ فِی جَبَلٍ، أَمْ فِی أَرْضٍ أَمْ فِی سَماءٍ، أَمْ فِی بَرٍّ أَمْ فِی بَحْرٍ، وَعَلَیٰ یَدَیْ مَنْ، وَمِنْ قِبَلِ مَنْ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عِلْمَهُ عِنْدَکَ، وَأَسْبابَهُ بِیَدِکَ، وَ أَنْتَ الَّذِی تَقْسِمُهُ بِلُطْفِکَ، وَتُسَبِّبُهُ بِرَحْمَتِکَ، اللّٰهُمَّ فَصَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاجْعَلْ یا رَبِّ رِزْقَکَ لِی وَاسِعاً، وَمَطْلَبَهُ سَهْلاً، وَمَأْخَذَهُ قَرِیباً، وَلَا تُعَنِّنِی بِطَلبِ مَا لَمْ تُقَدِّرْ لِی فِیهِ رِزْقاً، فَإِنَّکَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِی وَ أَنَا فَقِیرٌ إِلَیٰ رَحْمَتِکَ، فَصَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَجُدْ عَلَیٰ عَبْدِکَ بِفَضْلِکَ، إِنَّکَ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ.
خدایا من نمیدانم روزیام در کجاست و آن را تنها بر پایه گمانهایی که بر خاطرم میگذرد میجویم و ازاینرو در جستجوی آن شهرها را زیر پا میگذارم، پس در آنچه که خواهان آنم همچون حیرت زدگانم، نمیدانم آیا در دشت است یا در کوه؟ در زمین است یا در آسمان؟ در خشکی است یا در دریا؟ نمیدانم به دست کیست و از سوی چه کسی است، ولی بهیقین میدانم که دانش آن نزد تو و اسباب آن به دست توست و تویی که آن را با لطف خویش تقسیم میکنی و با رحمت خود برای آن سبب فراهم میسازی؛ خدایا، پس بر محمد و خاندان او درود فرست و پروردگارا، روزی خود را بر من گستردهساز و به دست آوردنش را برایم آسان کن و جای دریافتش را نزدیک قرار ده و با جستجوی آنچه برایم در آن روزی مقدر نکردهای به زحمتم میفکن، چه تو از آزردن من بینیازی و من به رحمتت نیازمندم، پس بر محمد و خاندان او درود فرست و با احسان و فضل خویش بر بندهات کرم کن، تو صاحب بخشش بزرگ هستی.