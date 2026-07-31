چگونه قیچی را تیز کنیم ؟؛ روشهای تیز کردن قیچی با فویل، کاغذ سنباده، سنگ و...
بهترین روشهای تیز کردن قیچی در خانه و نکات مهم نگهداری از آن را در این مطلب بخوانید.
قیچی یکی از ابزارهای پرکاربرد در خانه، کارگاه و محیطهای صنعتی است که برای برش مواد مختلف مانند پارچه، کاغذ، فلزات نازک، شاخههای گیاهان و بسیاری از مواد دیگر استفاده میشود. با وجود اینکه قیچیها معمولاً عمر طولانی دارند، استفاده مداوم، تماس با مواد نامناسب و نگهداری نادرست باعث میشود لبه تیغهها به مرور زمان کند شود و کیفیت برش کاهش پیدا کند.
بسیاری از افراد هنگام کند شدن قیچی تصور میکنند تنها راه حل، خرید یک ابزار جدید است؛ در حالی که در بیشتر موارد میتوان با چند روش ساده و کم هزینه، تیغه قیچی را دوباره تیز کرد. انتخاب روش مناسب به نوع قیچی، جنس تیغه و میزان آسیب دیدگی آن بستگی دارد. در ادامه بهترین روشهای تیز کردن قیچی در خانه و نکات مهم نگهداری از آن را بررسی میکنیم.
چرا قیچی کند میشود؟
کند شدن قیچی دلایل مختلفی دارد و همیشه به دلیل پایین بودن کیفیت ساخت آن نیست. مهم ترین عوامل کاهش تیزی تیغه عبارت اند از:
استفاده از یک قیچی برای برش مواد مختلف؛ برای مثال استفاده از قیچی خیاطی برای بریدن کاغذ یا مقوا.
برخورد تیغه با مواد سخت تر از توان طراحی قیچی.
ایجاد زنگ زدگی روی بخشهای فلزی.
تجمع گردوغبار، چسب، پرز پارچه یا ذرات مواد روی لبه تیغه.
فشار بیش از حد هنگام برش.
خشک شدن محل اتصال دو تیغه و افزایش اصطکاک.
قبل از شروع فرآیند تیز کردن، بهتر است ابتدا قیچی را تمیز کنید و مطمئن شوید مشکل از کندی تیغه است، نه فقط کثیفی یا سفت شدن لولا.
روش تیز کردن قیچی با کاغذ سنباده
یکی از ساده ترین روشها برای تیز کردن قیچی در خانه استفاده از کاغذ سنباده است. این روش برای قیچیهایی که کمی از تیزی اولیه خود را از دست داده اند، عملکرد مناسبی دارد.
مراحل انجام کار:
یک تکه کاغذ سنباده با زبری متوسط انتخاب کنید.
سنباده را طوری تا بزنید که سطح زبر آن در قسمت بیرونی قرار بگیرد.
با قیچی چندین برش طولی روی سنباده ایجاد کنید.
هنگام برش دقت کنید تمام قسمتهای تیغه با سطح سنباده تماس داشته باشند.
در پایان، تیغهها را با یک پارچه تمیز پاک کنید.
ذرات ساینده سنباده باعث حذف لایههای بسیار نازک از سطح تیغه شده و لبه برنده آن را بهتر میکنند.
تیز کردن قیچی با فویل آلومینیومی
استفاده از فویل آلومینیومی یکی دیگر از روشهای خانگی برای بهبود عملکرد قیچی است. این روش بیشتر برای قیچیهایی مناسب است که کمی کند شده اند و نیاز به اصلاح جزئی دارند.
نحوه انجام:
یک قطعه فویل آلومینیومی را چند لایه تا کنید.
فویل را با قیچی به نوارهای باریک برش دهید.
چندین بار برش را تکرار کنید تا سطح تیغهها با فویل تماس پیدا کند.
بعد از پایان کار، باقی ماندههای آلومینیوم را از روی قیچی پاک کنید.
این روش باعث صاف تر شدن لبه تیغه میشود، اما برای قیچیهای بسیار کند جایگزین مناسبی برای سنگ تیزکن نیست.
استفاده از سنگ تیزکن برای تیز کردن اصولی قیچی
سنگ تیزکن یکی از بهترین ابزارها برای تیز کردن انواع قیچی، به خصوص قیچیهای باکیفیت و حرفه ای است. این روش دقت بیشتری دارد و میتواند شکل اصلی لبه تیغه را حفظ کند.
مراحل تیز کردن با سنگ:
ابتدا پیچ اتصال دو تیغه را باز کنید.
تیغهها را از هم جدا کنید تا کنترل بیشتری هنگام کار داشته باشید.
سطح سنگ تیزکن را کمی با آب یا روغن مخصوص مرطوب کنید.
قسمت صاف داخلی تیغه را روی سنگ قرار دهید.
تیغه را با حرکتهای یکنواخت روی سنگ بکشید.
این کار را چند بار تکرار کنید تا لبه تیغه اصلاح شود.
همین مراحل را برای تیغه دوم انجام دهید.
پس از بستن قیچی، عملکرد آن را با بریدن کاغذ یا پارچه بررسی کنید.
برای قیچی خیاطی حرفه ای، استفاده از سنگ تیزکن نرم تر و کنترل شده تر از روشهای سایشی شدید مانند سوهان است.
تیز کردن قیچی با شیشه
شیشه یکی از روشهای قدیمی برای تیز کردن موقت قیچی است. در این روش از سطح سخت شیشه برای اصلاح لبه تیغه استفاده میشود.
روش انجام:
یک شیشه خالی مانند شیشه مربا انتخاب کنید.
تیغههای قیچی را اطراف لبه شیشه قرار دهید.
قیچی را چند بار مانند حالت برش باز و بسته کنید.
پس از پایان کار، تیغهها را تمیز کنید.
این روش باید با احتیاط انجام شود، زیرا فشار زیاد ممکن است باعث آسیب به شیشه یا تیغه قیچی شود.
تیز کردن قیچی با پیچ گوشتی
برای این روش به یک پیچ گوشتی فلزی سالم نیاز دارید.
میله پیچ گوشتی را بین دو تیغه قرار دهید.
قیچی را به آرامی باز و بسته کنید.
حرکت تیغهها روی سطح فلزی پیچ گوشتی باعث اصلاح جزئی لبهها میشود.
این روش بیشتر برای مواقع اضطراری مناسب است و برای قیچیهای ارزشمند یا حرفه ای توصیه نمی شود.
چگونه قیچی را بعد از تیز کردن نگهداری کنیم؟
برای افزایش عمر قیچی و جلوگیری از کند شدن دوباره آن، رعایت چند نکته ضروری است:
هر قیچی را فقط برای کاربرد مخصوص خودش استفاده کنید.
بعد از کار، تیغهها را تمیز و خشک کنید.
محل اتصال تیغهها را گاهی با مقدار کمی روغن روان کننده چرب کنید.
قیچی را در محیط مرطوب نگهداری نکنید.
از وارد کردن فشار بیش از حد هنگام برش خودداری کنید.
سوالات متداول درباره تیز کردن قیچی
آیا میتوان هر نوع قیچی را در خانه تیز کرد؟
خیر. قیچیهای معمولی خانگی، خیاطی و برخی قیچیهای باغبانی را میتوان در خانه تیز کرد، اما قیچیهای دندانه دار یا تیغههایی که آسیب جدی دیده اند معمولاً به ابزار تخصصی نیاز دارند.
بهترین روش تیز کردن قیچی خیاطی چیست؟
برای قیچی خیاطی، استفاده از سنگ تیزکن با دانه بندی مناسب بهترین نتیجه را دارد، زیرا باعث حفظ زاویه اصلی تیغه میشود.
چرا قیچی بعد از تیز کردن هنوز خوب نمیبُرد؟
ممکن است مشکل از تاب داشتن تیغه ها، شل بودن پیچ اتصال، وجود آلودگی بین دو تیغه یا آسیب ساختاری باشد. در این شرایط فقط تیز کردن مشکل را حل نمی کند.
آیا سنباده باعث خراب شدن قیچی میشود؟
اگر به صورت محدود و برای قیچیهای معمولی استفاده شود، معمولاً مشکلی ایجاد نمیکند؛ اما استفاده مداوم از سنباده زبر میتواند عمر تیغه را کاهش دهد.
جمع بندی
تیز کردن قیچی یک کار ساده اما نیازمند انتخاب روش درست است. برای قیچیهایی که کمی کند شده اند، روشهایی مانند استفاده از کاغذ سنباده و فویل آلومینیومی میتوانند عملکرد برش را بهتر کنند، اما برای ابزارهای مهمتر مانند قیچی خیاطی حرفهای یا قیچیهای کارگاهی، استفاده از سنگ تیزکن نتیجه دقیق تری خواهد داشت.
همچنین نباید فراموش کرد که نگهداری صحیح، تمیز کردن تیغهها و استفاده درست از هر نوع قیچی، نقش مهمی در افزایش طول عمر آن دارد. با رعایت این نکات میتوان بدون خرید قیچی جدید، کیفیت برش ابزار را برای مدت طولانی حفظ کرد.