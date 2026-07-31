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معجزه کوکاکولا و سیگار؛ قوی‌ترین آفت‌کش و لکه‌بر خانگی در ۵ دقیقه!

معجزه کوکاکولا و سیگار؛ قوی‌ترین آفت‌کش و لکه‌بر خانگی در ۵ دقیقه!
کد خبر : 1820643
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آموزش ساخت محلول دفع حشرات با کوکاکولا و سیگار یک ترفند اقتصادی و شگفت‌انگیز برای نجات گیاهان آپارتمانی و برق‌انداختن سطوح کثیف است. در این مطلب، طرز تهیه این اکسیر قدرتمند را گام‌به‌گام بیاموزید.

نیکوتین موجود در توتون سیگار، یک سم طبیعی قوی برای شته‌ها، کنه‌ها و پشه‌های ریز گلدان است. از سوی دیگر، اسید فسفریک موجود در کوکاکولا، جرم و لکه های سرسخت روی فلز و سرامیک را به‌راحتی در خود حل می‌کند. ترکیب این دو ماده با حرارت، عصاره‌ای فوق‌العاده می‌سازد که هم آفت‌ها را فراری می‌دهد و هم درخشش سطوح را بازمی‌گرداند. در ادامه با مواد اولیه ساده و مراحل دقیق آن آشنا شوید.

مرحله اول: خارج کردن توتون سیگار

کاغذ نخ‌های سیگار را به‌آرامی باز کنید و توتون‌های خردشده داخل آنها را مستقیماً در یک قابلمه یا ظرف نسوز بریزید. (مقدار توتون ۳ تا ۴ نخ سیگار برای تهیه یک لیوان محلول کافی است.)

مرحله دوم: ترکیب با کوکاکولا و عصاره گیری

یک لیوان کوکاکولا را روی توتون‌های داخل ظرف بریزید. ظرف را روی حرارت ملایم قرار دهید تا ترکیب به نقطه جوش برسد.

نکته: اجازه دهید ۵ تا ۷ دقیقه به آرامی بجوشد تا نیکوتین و رنگدانه‌های توتون کاملاً در نوشابه حل شوند. (در صورت عدم دسترسی به حرارت، می‌توانید ترکیب را به مدت ۲۴ ساعت در جای گرم دم کنید.)

مرحله سوم: صاف کردن و انتقال به اسپری

پس از خنک شدن کامل محلول، آن را با استفاده از یک پارچه توری یا صافی نخی عبور دهید تا تمام تفاله‌ها و ذرات ریز توتون جدا شوند. مایع تیره و یکدست حاصل را با دقت درون یک بطری اسپری تمیز بریزید.

مرحله چهارم: نحوه استفاده و کاربردهای دوگانه

برای دفع آفات گیاهان: هر ۳ روز یکبار، در ساعات خنک روز، محلول را روی سطح زیر و روی برگ‌های گلدان اسپری کنید. (از پاشیدن مستقیم به خاک خودداری کنید.)

برای لکه‌بری سطوح: محلول را روی لکه‌های چربی، جرم شیرآلات یا رسوبات سرامیک اسپری کنید، ۲ دقیقه صبر کنید و با دستمال مرطوب پاک کنید تا سطحی براق و بدون خط و خش داشته باشید.

جمع‌بندی و هشدارهای ضروری

این محلول بازیافتی، یک جایگزین عالی برای سموم شیمیایی گران‌قیمت و وایتکس‌های سوزاننده است.

تذکر مهم:

۱. به دلیل وجود نیکوتین، این ترکیب سمی است. هنگام اسپری از دستکش و ماسک استفاده کنید و آن را دور از دسترس کودکان و حیوانات خانگی نگهداری کنید.

۲. هرگز از این محلول روی گیاهان خوراکی (سبزیجات، میوه‌ها) استفاده نکنید، زیرا نیکوتین جذب بافت گیاه می‌شود.

منبع همشهری آنلاین
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