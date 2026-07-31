قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۹ مرداد را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۹ مرداد
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,309,368
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,924,000
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,533,937
|
یورو (بازار آزاد)
|
2,198,800
|
درهم امارات
|
526,880
|
پوند انگلیس
|
2,565,500
|
لیر ترکیه
|
40,600
|
فرانک سوئیس
|
2,373,300
|
یوان چین
|
285,900
|
ین ژاپن
|11,740
|
وون کره جنوبی
|
1,347
|
دلار کانادا
|
1,370,700
|
دلار استرالیا
|
1,338,000
|
دلار نیوزیلند
|
1,117,200
|
دلار سنگاپور
|
1,492,800
|
روپیه هند
|
20,090
|
روپیه پاکستان
|
6,924
|
دینار عراق
|
1,288
|
پوند سوریه
|
15,828
|
افغانی
|
30,060
|
کرون دانمارک
|
295,100
|
کرون سوئد
|
201,000
|
کرون نروژ
|
200,900
|
ریال عربستان
|
513,120
|
ریال قطر
|
528,600
|
ریال عمان
|
5,002,900
|
دینار کویت
|
6,198,600
|
دینار بحرین
|
5,116,000
|
رینگیت مالزی
|
470,500
|
بات تایلند
|
57,330
|
دلار هنگ کنگ
|
245,300
|
روبل روسیه
|
24,050
|
منات آذربایجان
|
1,132,700
|
درام ارمنستان
|
5,470
|
لاری گرجستان
|
734,900
|
سوم قرقیزستان
|
22,570
|
سامانی تاجیکستان
|
208,554
|
منات ترکمنستان
|
550,100