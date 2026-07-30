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آتش سوزی جنگلی گسترده در چند کیلومتری بزرگترین نیروگاه هسته ای انگلیس + فیلم

آتش سوزی جنگلی گسترده در چند کیلومتری بزرگترین نیروگاه هسته ای انگلیس + فیلم
کد خبر : 1820522
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آتش نشانان در «سافک» انگلیس در تلاش برای مهار آتش سوزی جنگلی بزرگی که روز گذشته (چهارشنبه) در «دانویچ هیث» رخ داد، هستند.

مقامات انگلیس می‌گویند یک منطقه ساحلی با مساحت حدود ۱۴ زمین فوتبال در آتش سوخته است.

خانه ها تخلیه شده‌اند و سازمان آتش نشانی و نجات سافک اعلام کرده است که تاکنون هیچ گونه مصدومیتی گزارش نشده است.

به گزارش بی بی سی، این آتش سوزی در حالی رخ می‌دهد که آژانس محیط زیست اعلام کرده است که نیمی از انگلیس از جمله سافک رسماً در خشکسالی قرار دارد.

گفته می‌شود که این آتش‌سوزی تنها چند کیلومتر با بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای انگلیس فاصله دارد.

منبع ایسنا
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